Lo pararon en la calle y descubrieron que tenía pedido de captura

La recorrida de rutina que personal policial y de la Patrulla Municipal hacía en la zona de Playa Grande terminó con la aprehensión de un hombre de 46 años que tenía vigente un pedido de captura activo.

El hombre fue interceptado en inmediaciones de Primera Junta y la costa y al momento de confirmar sus datos filiatorios se confirmó que pesaba sobre él un pedido de captura activo requerido por el Juzgado de Garantías N° 3 a cargo de Rosa Frende.

En virtud de que el pedido estaba relacionado con una causa por robo agravado se comunicó la situación a la fiscalía temática a cargo de Fernando Berlingeri.

El imputado, cuyos datos personales no se dieron a conocer, quedó alojado en la Unidad Penal N° 44 de Batán hasta que preste declaración en Tribunales.