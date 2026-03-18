Atrapan a adolescente que tenía un pedido de captura

Un adolescente de 16 años sobre quien pesaba un pedido de captura activo por robo agravado por efracción fue aprehendido el martes a la tarde por personal policial que realizaba distintas recorridas en el barrio Las Lilas.

Según los datos a los que tuvo acceso 0223, fueron efectivos de la comisaría duodécima los que identificaron en inmediaciones de las calles Falucho y Estado de Israel al adolescente que era buscado desde el 6 de marzo por un robo agravado por el Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N°2.

Tras la comunicación con el Juzgado de Garantías en turno se dispusieron las actuaciones correspondientes y se ordenó la realización del reconocimiento médico de rigor.

El adolescente quedó alojado en el Centro Especializado de Aprehensión (CEA) de Batán.