Atrapan a adolescente que tenía un pedido de captura
Sucedió en el barrio Las Lilas. Ordenaron su alojamiento en el Centro Especializado de Aprehensión de Batán.
Por Redacción 0223
PARA 0223
Un adolescente de 16 años sobre quien pesaba un pedido de captura activo por robo agravado por efracción fue aprehendido el martes a la tarde por personal policial que realizaba distintas recorridas en el barrio Las Lilas.
Según los datos a los que tuvo acceso 0223, fueron efectivos de la comisaría duodécima los que identificaron en inmediaciones de las calles Falucho y Estado de Israel al adolescente que era buscado desde el 6 de marzo por un robo agravado por el Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N°2.
Tras la comunicación con el Juzgado de Garantías en turno se dispusieron las actuaciones correspondientes y se ordenó la realización del reconocimiento médico de rigor.
El adolescente quedó alojado en el Centro Especializado de Aprehensión (CEA) de Batán.
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