La Patrulla Municipal intervino por dos hombres que acampaban en Alem: uno tenía pedido de captura

La línea de WhatsApp para este tipo de denuncias -2233406177- funciona las 24 horas.

A través de la Secretaría de Seguridad, el Municipio informó que el personal de la Patrulla Municipal intervino este lunes ante tres personas en situación de calle que acampaban en la zona de Alem y Playa Grande.

Según informaron, los agentes acudieron a Primera Junta al 200 a partir de una denuncia recibida por WhatsApp, en la que se alertaba sobre la presencia de sujetos acampando en la puerta de un local comercial.

Al arribar al lugar, constataron la situación y observaron a dos hombres y una mujer en el sitio. Al solicitarles que se levantaran para proceder a su identificación, los hombres adoptaron una actitud hostil y se negaron a identificarse, mientras que uno de ellos aportó información falsa.

Por ese motivo, aprehendieron a los delincuentes y solicitaron un móvil para su traslado a la Comisaría Novena, con el objetivo de establecer su identidad y avanzar con el labrado de las actuaciones contravencionales por desacato a la autoridad y disturbios en la vía pública.

Durante la verificación de los datos, verificaron que uno de ellos registraba una captura activa por robo agravado por el uso de arma, por lo que quedó a disposición de la Justicia.

La línea para denuncias -2233406177- funciona las 24 horas y permite a los vecinos informar situaciones en tiempo real, enviando ubicación, fotografías y videos que faciliten la intervención de los equipos municipales.