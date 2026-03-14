El pedido de Coudet que sacude a River: quiere traer de vuelta a un centrodelantero para reforzar su ofensiva

Tras su debut como DT del Millonario, el Chacho ya definió la primera prioridad para reforzar el equipo a mitad de año.

El ciclo de Eduardo Coudet en River Plate comenzó con una victoria ajustada, pero también con conclusiones claras. Tras el 2-1 ante Huracán en Parque Patricios, el flamante entrenador ya trasladó su primer pedido a la secretaría técnica: quiere un centrodelantero de área para reforzar el ataque del Millonario.

Entre el análisis del partido y los entrenamientos desde su llegada procedente de Deportivo Alavés, el “Chacho” detectó una necesidad concreta en el plantel. Su diagnóstico es claro: River necesita un 9 clásico, con presencia en el área, y el primer nombre que surgió como objetivo es el de Giovanni Simeone.

El delantero argentino, surgido de las inferiores del club de Núñez, lleva casi una década en el fútbol italiano. Desde su salida del club en 2016, el Cholito construyó una sólida carrera en la Serie A, donde actualmente se encuentra a préstamo en Torino FC desde SSC Napoli. En la presente temporada suma siete goles en 23 partidos y se ubica entre los argentinos más goleadores del campeonato, detrás de Lautaro Martínez, Nico Paz y Mateo Pellegrino.

El hijo mayor de Diego Simeone también tuvo su paso por la Selección Argentina, con seis partidos disputados entre 2018 y 2023 y un gol en su cuenta personal. Su contrato con Torino finaliza en junio y luego deberá regresar a Napoli, donde tiene vínculo vigente hasta mediados de 2028, aunque su situación podría abrir la puerta a una negociación para que vuelva a River en el mercado de mitad de 2026.

En el actual plantel del Millonario no abundan los delanteros con las características del Cholito. Aunque mide 1,80, Simeone es un típico centrodelantero de área, fuerte en el juego aéreo y en el olfato goleador. Hoy, el único con un perfil parecido es el juvenil Joaquín Freitas, mientras que nombres como Sebastián Driussi, Facundo Colidio, Agustín Ruberto o Maximiliano Salas suelen desempeñar roles más móviles o de segunda punta.

La historia de Giovanni Simeone con River comenzó en las inferiores del club antes de su debut profesional. Luego tuvo un préstamo destacado en Banfield, lo que despertó el interés de Genoa CFC, que pagó cinco millones de dólares por su pase. Desde entonces pasó por equipos como ACF Fiorentina, Cagliari Calcio y Hellas Verona FC. Ahora, una década después de su salida, el pedido de Coudet podría abrir la puerta para un regreso muy esperado en Núñez.