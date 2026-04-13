Una camioneta chocó a un joven ciclista en la avenida Independencia

Por motivos que son materia de investigación, el conductor de una camioneta impactó en la tarde de este lunes a un ciclista en la avenida Independencia y los jóvenes fueron trasladados al Hospital Interzonal General de Agudos (Higa).

De acuerdo a las fuentes consultadas por 0223, el accidente ocurrió alrededor de las 19:15 en el cruce con Rodríguez Peña, en sentido a la avenida Juan B. Justo.

Producto de la embestida, ambas víctimas de 25 años sufrieron politraumatismos, fueron asistidas en el lugar por personal del Same y luego debieron ser trasladadas por una ambulancia al nosocomio local.

También se hicieron presentes efectivos policiales en el lugar y el carril en dirección al sur estuvo momentáneamente inhabilitado mientras trabajaban en la zona.