Tragedia en un hotel: un turista de 69 años murió al caer por una escalera caracol

Tragedia en un hotel: un turista de 69 años murió al caer desde el cuarto piso

Una mañana de descanso familiar se convirtió en una pesadilla después de que un hombre de 69 años muriera al caer desde el cuarto piso de un famoso hotel en pleno centro de la localidad de Comodoro Rivadavia.

Al llegar al lugar, los efectivos se encontraron con la escena más trágica: la víctima, identificada como Plinio Marcos Tabacco, yacía sin vida en el sector central del edificio tras precipitarse al vacío desde una altura considerable.

De acuerdo a las primeras investigaciones, el hecho ocurrió en una escalera interna tipo caracol que conecta los pisos del hotel. Por razones que aún se investigan, Tabacco habría perdido pie y cayó desde el cuarto piso hasta la planta baja, sufriendo heridas fatales de manera instantánea.

Según replicó el sitio ADN Sur, la víctima era oriunda de Río Gallegos y se encontraba de paso por Comodoro Rivadavia junto a su esposa y su hija, quienes también estaban alojadas en el mismo establecimiento.

El trágico accidente sucedió en el Apart Hotel ubicado en 9 de Julio 880.

Inmediatamente después del accidente, se hizo presente en el lugar personal de la División Policía Científica y de la División Policía de Investigaciones (DPI), encabezados por el Of. Ayte. Mayoría y la Subcomisario Daniela Millatruz, respectivamente.

Los peritos realizaron un relevamiento exhaustivo de la escena y, lo más importante, descargaron y analizaron las filmaciones de las cámaras de seguridad del hotel que confirmaron la mecánica del accidente: las autoridades judiciales descartaron completamente cualquier tipo de criminalidad y la participación de terceros en el hecho.

El trágico suceso generó conmoción entre los huéspedes y el personal del Apart Hotel, que se mostró colaborativo con la justicia desde el primer momento. El establecimiento, ubicado en una de las zonas más transitadas de la ciudad, permaneció parcialmente cerrado durante las primeras horas de la mañana mientras se realizaban las pericias.