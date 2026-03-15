El enigma de Babel: ¿Hubo una torre que desafió al cielo?

¿Existió realmente Babel? La arqueología apunta a que el mito se inspiró en el Etemenanki, el “Templo de la fundación del cielo y de la tierra”.

Según el capítulo 11 del Génesis, tras el Diluvio, la humanidad compartía una sola lengua y se asentó en la tierra de Sinar. Allí, decidieron fabricar ladrillos y betún para construir una ciudad y una torre cuya cima alcanzara el firmamento. ¿Su objetivo? “Hacerse un nombre” y evitar la dispersión.

La respuesta divina fue drástica: Dios descendió, confundió sus lenguas para que no pudieran entenderse y los dispersó por el mundo. De ahí nacería el nombre de Babel, que en hebreo guarda una similitud fonética con el verbo levalbel (confundir). No obstante, la etimología real es más mística: proviene del acadio Babilin, que significa “Puerta de Dios”.

Interpretaciones más allá de la soberbia

Aunque tradicionalmente se ha interpretado como un castigo a la arrogancia, los investigadores proponen otras lecturas interesantes:

Desobediencia al mandato: Dios había ordenado a los descendientes de Noé “llenar la tierra”. Al concentrarse en una sola urbe, desafiaban el plan divino de expansión.

había ordenado a los descendientes de “llenar la tierra”. Al concentrarse en una sola urbe, desafiaban el plan divino de expansión. Refugio posdiluvio: El historiador Flavio Josefo sugirió que la altura de la estructura era una medida de seguridad pragmática, es decir, un refugio elevado en caso de que las aguas volvieran a subir.

El historiador sugirió que la altura de la estructura era una medida de seguridad pragmática, es decir, un refugio elevado en caso de que las aguas volvieran a subir. Resistencia a la tiranía: Algunos estudiosos ven en la confusión de lenguas un acto de liberación. En un imperio que busca la uniformidad forzada bajo un tirano (como el legendario Nimrod ), la diversidad lingüística se convierte en una herramienta de resistencia contra el pensamiento único.

De la leyenda al ladrillo: el Etemenanki

¿Existió realmente Babel? La arqueología apunta a que el mito se inspiró en el Etemenanki, el “Templo de la fundación del cielo y de la tierra”. Se trataba de un zigurat (pirámide escalonada) situado en Babilonia y dedicado al dios Marduk.

Las coincidencias con el texto bíblico son asombrosas. En 1917, se halló una estela donde el rey Nabucodonosor II presumía de su reconstrucción empleando, precisamente, los materiales citados en la Biblia: ladrillos y betún. Los restos hallados por Robert Koldewey confirman una base cuadrada de unos 91 metros de lado, y se estima que su altura alcanzó entre los 60 y 90 metros.

Ruinas arqueológicas de Etemenanki.

La torre permaneció en pie hasta que Alejandro Magno decidió demolerla con la intención de reconstruirla de forma aún más grandiosa. Sin embargo, su muerte prematura dejó el proyecto en el olvido y el zigurat terminó convertido en una cantera de materiales para otras obras.

¿Es posible construir hasta el cielo?

Desde un punto de vista técnico, la ciencia de materiales ofrece una respuesta curiosa. Según el experto James Edward Gordon, debido a la resistencia del ladrillo, se podría haber levantado una torre de paredes paralelas de hasta 2,1 kilómetros de altura antes de que la base se aplastara bajo su propio peso. Si se construyera de forma piramidal, como el Etemenanki, podría haber alcanzado una altitud donde a los trabajadores les faltara el oxígeno.

El misterio de las lenguas

Si bien el relato de Babel ofrece una explicación teológica y poética a la diversidad cultural, la ciencia moderna se enfrenta a un desafío mayor: entender cómo pasamos de gruñidos instintivos a la complejidad de un soneto de Shakespeare. A este campo de estudio se le conoce como glotogonía.

El debate entre la “lengua madre” y los “brotes independientes”

En la lingüística actual, la gran batalla intelectual se divide en dos bandos:

La hipótesis monogenética: sugiere que existió una “lengua proto-sapiens”. Todos los idiomas actuales serían ramas de un mismo árbol nacido en África hace unos 150.000 años.

sugiere que existió una “lengua proto-sapiens”. Todos los idiomas actuales serían ramas de un mismo árbol nacido en hace unos 150.000 años. La hipótesis poligenética: defiende que el lenguaje no fue un evento único, sino que diferentes comunidades desarrollaron sus propios sistemas de comunicación de forma independiente.

¿Por qué no podemos rastrear hasta Babel?

El problema es la entropía lingüística. Los idiomas cambian rápido debido al comercio, las guerras o los errores de pronunciación. Los expertos logran reconstruir familias lingüísticas (como la indoeuropea) con seguridad hasta hace unos 6.000 años. Más allá de ese límite, la niebla del tiempo vuelve cualquier conexión una mera especulación.

Desde la neurología, pensadores como Noam Chomsky sugieren que “Babel” está en nuestra biología. Sostienen que nacemos con una Gramática Universal programada, en este sentido, todos los idiomas serían el mismo, pero con diferentes “interruptores” activados según la cultura.

Un dato curioso que suele mencionarse es el siguiente: si la cronología bíblica fuera literal, la confusión de lenguas habría ocurrido hace unos 4.000 años. No obstante, para esa fecha, las civilizaciones de China, Egipto y América ya poseían sistemas lingüísticos complejos y distintos entre sí, lo que refuerza la idea de Babel como una metáfora sobre la identidad y la dispersión humana más que como un evento cronológico exacto.

Asimov y el “efecto Babilonia”

Isaac Asimov, el célebre divulgador científico, analizó el relato de Babel no como una crónica mágica, sino como una respuesta cultural nacida de un choque de civilizaciones. Contextualizó el origen de este relato en el exilio babilónico. Cuando los judíos fueron llevados cautivos a Mesopotamia, se toparon con una metrópolis que los dejó estupefactos. Para un pueblo acostumbrado a arquitecturas modestas, los zigurats debieron parecerles desafíos imposibles a las leyes de la naturaleza.

Asimov también resaltó un detalle agudo en el versículo 7 del Génesis: Dios no dice “bajaré”, sino “bajemos y confundamos su lengua”. Esto podría interpretarse como el uso del “plural mayestático” o como un vestigio de politeísmo primitivo en los textos hebreos antiguos.

Para Asimov, el relato de la torre es, en el fondo, una crítica a la centralización del poder. La construcción de Babel simbolizaba la arrogancia de los grandes imperios mesopotámicos que buscaban unificarlo todo bajo un solo mando y una sola cultura.

Bajo esta mirada, la “confusión de lenguas” deja de ser un castigo para convertirse en un mecanismo de defensa de la humanidad. La diversidad lingüística nos protegería de la uniformidad tiránica y del pensamiento único de los grandes imperios.

El deseo de lo inalcanzable

Ya sea como advertencia contra la soberbia o como recuerdo arqueológico, la Torre de Babel permanece en nuestro imaginario como un símbolo eterno. Nos recuerda la ambición humana, la inagotable riqueza de nuestra diversidad y ese impulso, casi biológico, de querer alcanzar siempre lo que parece estar fuera de nuestro alcance.