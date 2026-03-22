El arte de persistir: veinte años de Eudem, la editorial que transformó el libro universitario

Durante años, la universidad soñó con una editorial propia. Sin embargo, el proyecto siempre encallaba en la misma orilla: las visiones fragmentadas y las disputas de nombres. No fue hasta 2006, durante la gestión de Daniel Medina y Norberto Álvarez, cuando se decidió que este sueño debía convertirse en una política de Estado universitaria.

Para encabezar la iniciativa, convocaron a Osvaldo Picardo, un referente de gusto exquisito que se convertiría en el maestro del equipo. “Yo estoy en la editorial desde su creación. Siempre existió el deseo de tenerla, pero por cuestiones de egos internos nunca se lograba concretar, cada uno llevaba agua para su molino y el proyecto no avanzaba”, recuerda la hoy directora de la editorial, Andrea Di Pace.

“Todo cambió con la gestión de Medina y Álvarez. Convocaron a Picardo, una persona con gran trayectoria que me enseñó todo. Yo venía de la comunicación científica, soy bióloga de formación, y siempre estuve vinculada a temas editoriales y de divulgación. Así fue como me invitaron a sumarme junto a Luciano Alem, el diseñador que está desde los inicios, y María Ana Barros. Los tres somos el origen del proyecto. La propuesta recibió apoyo en todos los ámbitos, a pesar de que en ese contexto resultaba inusual que una universidad gestionara contratos de autor, ventas y adaptara sus áreas legales y técnicas para producir libros propios. Incluso se modernizó la imprenta para fabricar gran parte del catálogo dentro de la institución. Creo que gracias a la participación de las distintas unidades académicas el proyecto pudo salir adelante”, añade Di Pace.

Un equipo sostenido en el tiempo es la clave de un buen funcionamiento para la directora Di Pace (Foto: Lucila Dovao Medín)

De la imprenta a la Casa del Balcón

Los comienzos fueron itinerantes, casi nómadas. El equipo funcionaba dividido entre el Rectorado y la vieja imprenta. Fue un proceso de aggiornamiento total en el que hubo que acondicionar máquinas y voluntades.

Con el tiempo, el proyecto ganó cuerpo y buscó la luz del espacio público. La primera gran escala fue la Casa del Balcón, aquel emblemático rincón cultural donde la editorial empezó a ganar visibilidad. El crecimiento fue vertiginoso, una "crisis de crecimiento" que requirió el respaldo político de figuras como Alberto Rodríguez y Alfredo Lazzaretti para blindar el proyecto con ordenanzas y visión estratégica. Finalmente, la mudanza a la sede de Jujuy 1731 marcó la consolidación definitiva con la apertura de su propia librería.

La metamorfosis estética

Hubo un punto de inflexión donde EUDEM dejó de ser una oficina de publicaciones para convertirse en un sello de prestigio. Si al principio el ritmo era pausado, apenas dos libros al año, hoy el promedio alcanza los 25 títulos anuales.

En 2019, la llegada de Alejandro Katz como asesor trajo una revolución visual. La consigna era clara: el lector debía reconocer un libro de EUDEM a la distancia. Se buscó una estética contundente que alejara al libro universitario del frío formato de "tesis anillada". Di Pace cuneta que, “Con Katz hicimos un replanteamiento completo de la de la imagen de la editorial. Buscábamos una identidad que permitiera reconocer nuestras tapas en cualquier librería, dejando atrás una estética dispersa y lograr una continuidad visual que hiciera que la gente dijera: ‘Ah, esto es un libro de Eudem’. A partir de allí lanzamos también la colección Mar del Plata, entre el Mar y la Pampa, que funciona muy bien”.

Un puente hacia la comunidad

Las autoridades anunciaron las actividades en la sede de la Librería Universitaria (Foto Lucila Dovao Medín)

Hoy, entrar a la librería universitaria es sumergirse en un catálogo que dialoga con todo el país a través de su tienda virtual y que tiene presencia en las grandes ferias del mundo: Guadalajara, Fráncfort y Madrid. El perfil del libro universitario argentino, al que EUDEM ha contribuido significativamente, es único en Latinoamérica; es más ensayo que informe, con un trabajo de edición y maquetación que busca al lector en la calle y no solo en el aula.

Al ser consultada sobre el momento en que percibió que el proyecto no tenía vuelta atrás, Di Pace reflexiona: “Creo que fueron los primeros tres años. Llevo tres décadas en la universidad y los intentos anteriores eran desesperantes porque no se llegaba a nada concreto. La diferencia fue la idea precisa dentro de la plataforma política de Medina. Además, se dio un contexto favorable con el surgimiento de editoriales en instituciones como Villa María o Rosario, gestando un nuevo concepto: libros atractivos, con buena tipografía y papel, capaces de circular en el circuito comercial”.

20 años: "salir a la calle" y democratizar el conocimiento

Aunque la fecha central del aniversario es en junio, las actividades se extenderán durante todo el año bajo una premisa clara: la salida al espacio público para captar nuevos lectores.

Para lograrlo, EUDEM planea "desembarcar" en diversos ámbitos de la ciudad con lecturas en espacios públicos y una participación protagónica en eventos locales como la Feria del Libro Universitario, Feria de Invierno y Feria del libro local.

Pero la programación de las actividades comenzará en abril con la apertura de la convocatoria “Iniciativa de Acceso a la Publicación” (IAP), destinada a impulsar la edición de trabajos científicos con impacto social. Ese mismo mes se realizará un taller junto al Centro de Capacitación, Información e Investigación Educativa (CIIE) de General Pueyrredón, fomentando el uso de la colección local en las aulas.

Las actividades de abril cerrarán con la presencia de EUDEM en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, donde la editorial contará con un estand propio para presentaciones y encuentros entre autores y lectores.

EUDEM ha logrado lo que parecía imposible hace dos décadas: que la universidad no solo investigue para sí misma, sino que se abra, se lea y se toque en cada estante de la ciudad.