Aldosivi sigue sin ganar: empató con Huracán en el Minella

Los dos intentaron pero no pudieron y el cero le quedó bien al resultado. (Foto Prensa Aldosivi)

Tras un mes sin jugar en el Minella, la imagen y el resultado de Aldosivi fueron parecidos. El conjunto de Guillermo Farré buscó pero no pudo, empató su quinto partido seguido en casa, todavía no sumó de a tres en nueve fechas y sigue complicado en las tablas anual y de promedios. En una jornada desapacible y con lluvia, igualó 0 a 0 con Huracán por la undécima fecha del Torneo Apertura.

Se luchó más de lo que jugó. Las imprecisiones de ambos y un campo rápido, conspiraron contra un juego atildado y las situaciones de peligro escasearon. El “globo” manejó mejor la pelota pero en su campo, cuando avanzó le costó llevar peligro al arco de Werner. La única aproximación fue tras una corrida de Bisanz, que tenía centro atrás y quiso sorprender al primer palo y respondió el arquero. Del otro lado, apenas un par de remates desde afuera de Agustín Palavecino, en el último tramo, cuando se vio el mejor pasaje del dueño de casa.

Nada cambió en el comienzo de la segunda parte, el “tiburón” creció en posesión de pelota, pero siguió careciendo de profundidad. El juego se iba sin demasiadas emociones y los cambios no dieron resultado a ninguno. En el cuarto de hora final, Caicedo pudo romper el cero con un cabezazo que se fue cerca. Pero siguieron siendo intentos desesperados de los dos, sin mucha elaboración y llenos de empuje. A Aldosivi le faltó tranquilidad y claridad para aprovechar algún contra ataque y terminó otra vez abrazando a Werner que le ahogó el grito a Nehuén Paz en el descuento.

Cinco puntos, producto de cinco empates y ningún triunfo. Panorama complicado y a pensar en Sarmiento de Junín, el rival del domingo en el noreste de la provincia.

Síntesis

Aldosivi (0): Axel Werner; Rodrigo González, Nicolás Zalazar, Santiago Moya y Fernando Román; Federico Gino y Roberto Bochi; Natanael Guzmán, Tomás Fernández y Agustín Palavecino; Nicolás Cordero. DT: Guillermo Farré.

Cambios: ST 25' Esteban Rolón por Guzmán, 37' Guillermo Enrique por Fernández y 44' Alejandro Villarreal, Franco Leys y Junior Arias por Palavecino, Bochi y Cordero.



Huracán (0): Hernán Galíndez; Lucas Blondel, Fabio Pereyra, Nehuen Paz y César Ibáñez; Emmanuel Ojeda y Leonardo Gil; Tahiel Peralta, Óscar Romero y Juan Bisanz; Jordi Caicedo. DT: Diego Martínez.

Cambios: ST 16' Leonardo Sequeira y Fernando Waller por Ojeda y Peralta, 29' Alejandro Martínez por Bisanz y 37' Lautaro Mora y Erik Ramírez por Gil y Romero.

Goles: No hubo

Árbitro: Luis Lobo Medina.

Estadio: “José María Minella”.