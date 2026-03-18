Un ídolo de Boca, el principal candidato a técnico de San Lorenzo

Martín Palermo se erige como el principal candidato para ser el nuevo director técnico de San Lorenzo, cuyo contrato fue confirmado durante la jornada del miércoles. El DT de 52 años tiene un principio de acuerdo y habría superado a otros entrenadores sondeados, como lo fueron Hernán Crespo y Cristian “Kily” González, entre otros.

Así, el exdelantero de Boca y Estudiantes se haría cargo del equipo que se dirigió Damián Ayude hasta su derrota por 5-2 ante Defensa y Justicia y llegaría al décimo club de su carrera como director técnico, que comenzó en la temporada 2012/2013. Aunque no era considerado uno de los principales candidatos en las primeras horas del día, durante la noche del martes Martín Palermo subió en la consideración hasta ser el principal candidato a ponerse a cargo de San Lorenzo.

Luego de un día entero evaluando diversas opciones, tras echar a Ayude, el reemplazante habría sido elegido: Martín Palermo. El DT que viene de dirigir a Fortaleza de Brasil, club en el que sacó el 54% de los puntos y quedó en la puerta de salvarse del descenso de manera épica, ya tiene un principio de acuerdo con el “Cuervo”.

Así, se espera que el contrato se firme durante el miércoles y el entrenador se ponga al mando del equipo de Primera lo antes posible, sin todavía determinar si debutará en el próximo partido del equipo que hace de local en el estadio Pedro Bidegain, el viernes 20 de marzo a las 21:15 ante Deportivo Rincón, por los 32avos de final de la Copa Argentina, en el estadio Centenario Ciudad de Quilmes, del “Cervecero”.

El mismo será el décimo club de Palermo como entrenador: comenzó en Godoy Cruz, tuvo un paso por Arsenal para después estar tres temporadas en Unión Española de Chile, Pachuca de México y Curicó Unido, regresando al fútbol argentino en 2011, para hacerse cargo de Aldosivi, y teniendo buenos pasos desde entonces en Platense, Olimpia de Paraguay y el mencionado Fortaleza.