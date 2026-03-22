El clima opaca el feriado: el pronóstico para este lunes en Mar del Plata

En la previa al Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó un lunes feriado que estará atravesado por condiciones climáticas adversas en Mar del Plata.

De acuerdo al organismo, el domingo se despedirá mejor que el sábado, con 17°, viento suave del sector noreste y el cielo mayormente nublado, aunque sin precipitaciones.

En tanto, en la madrugada del lunes feriado con fines turísticos la temperatura caerá hasta los 14° y la mañana empezará con chaparrones y viento del sudoeste a una velocidad que oscilará los 23 y 31 kilómetros por hora (km/h).

Aunque el termómetro alcanzará una máxima de 20°, durante la tarde prevén tormentas aisladas y ráfagas todavía más intensas, de hasta 50 km/h de la misma dirección que en las primeras horas del día.

Finalmente el lunes culminará de la misma manera: con nuevos chaparrones, mínima de 14° y los rafagazos que se extenderán desde la tarde.