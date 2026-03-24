Se termina el fin de semana largo y cae la temperatura en Mar del Plata: el pronóstico de este miércoles

No obstante, el jueves y viernes habrá un repunte en el termómetro.

Después de un martes que superó ampliamente las condiciones del fin de semana y el lunes, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó un descenso de temperatura para la próxima jornada en Mar del Plata.

De acuerdo al organismo, en las horas finales del día el termómetro bajará hasta los 17°, el viento soplará a una velocidad de entre 7 y 12 klómetros por hora (km/h) del sector sur y el cielo se mostrará algo nublado.

En tanto al miércoles, cuando se retomará la actividad laboral, la máxima alcanzará los 20° -cinco grados menos- y la mínima será de 13°, mientras que el cielo estará parcialmente nublado hasta la noche, en la que se despejará y la luna se observará en su máximo esplendor.

El clima verano comienza a soltarle la mano a Mar del Plata.

Además, el SMN prevé un principio de día con 14° por la mañana y viento que correrá del norte a 22 km/h, aunque después del mediodía calmará su intensidad y por la noche cambiará al noreste.

Más allá de este descenso, la temperatura seguirá subiendo el jueves y el viernes, para los que se esperan máximas de 23 y 22 grados, respectivamente.