Mañana algo ventosa y soleada: cómo sigue el clima este miércoles en Mar del Plata

Luego de una madrugada muy ventosa, el clima en Mar del Plata arrancó esta mañana algo soleada y con condiciones mayormente estables.

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indica que para este miércoles no se esperan precipitaciones y las temperaturas se mantendrán en niveles templados, pero con un día que no será el de ayer.

Durante la mañana, el cielo estará mayormente nublado, con temperaturas cercanas a los 18°C y vientos del sudeste que oscilarán entre los 23 y 31 km/h. Además, se prevén ráfagas que podrían alcanzar entre 42 y 50 km/h, lo que aportará una sensación térmica algo más fresca.

Por la tarde, las condiciones se mantendrán similares, con cielo mayormente cubierto y una temperatura máxima estimada en 20°C. El viento rotará hacia el este y disminuirá su intensidad, con velocidades de entre 7 y 12 km/h.

Hacia la noche, el cielo continuará parcialmente nublado, con una temperatura en descenso hasta los 16°C. El viento seguirá soplando desde el este con intensidad leve, manteniéndose entre los 7 y 12 km/h.

En cuanto a las precipitaciones, la probabilidad se mantiene baja durante todo el día, con valores entre 0 y 10%, lo que descarta lluvias relevantes.