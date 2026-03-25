Mañana algo ventosa y soleada: cómo sigue el clima este miércoles en Mar del Plata
El pronóstico para este 25 de marzo en la ciudad. Conocelo.
Por Redacción 0223
PARA 0223
Luego de una madrugada muy ventosa, el clima en Mar del Plata arrancó esta mañana algo soleada y con condiciones mayormente estables.
El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indica que para este miércoles no se esperan precipitaciones y las temperaturas se mantendrán en niveles templados, pero con un día que no será el de ayer.
Durante la mañana, el cielo estará mayormente nublado, con temperaturas cercanas a los 18°C y vientos del sudeste que oscilarán entre los 23 y 31 km/h. Además, se prevén ráfagas que podrían alcanzar entre 42 y 50 km/h, lo que aportará una sensación térmica algo más fresca.
Por la tarde, las condiciones se mantendrán similares, con cielo mayormente cubierto y una temperatura máxima estimada en 20°C. El viento rotará hacia el este y disminuirá su intensidad, con velocidades de entre 7 y 12 km/h.
Hacia la noche, el cielo continuará parcialmente nublado, con una temperatura en descenso hasta los 16°C. El viento seguirá soplando desde el este con intensidad leve, manteniéndose entre los 7 y 12 km/h.
En cuanto a las precipitaciones, la probabilidad se mantiene baja durante todo el día, con valores entre 0 y 10%, lo que descarta lluvias relevantes.
Leé también
Temas
Lo más
leído