Atención conductores: por esta infracción están cobrando multas de casi 2 millones en Mar del Plata

Los conductores que circulen por la banquina o en contramano en rutas y autopistas de la provincia de Buenos Aires se enfrentan a sanciones económicas severas este mes. Las multas por estas infracciones graves, consideradas factores de alto riesgo para la seguridad vial, pueden alcanzar la cifra de $1.807.000. El objetivo de las autoridades es desalentar estas maniobras peligrosas que reducen el tiempo de reacción ante emergencias y multiplican las probabilidades de choques fatales en caminos de alta velocidad.

La normativa provincial establece criterios estrictos para sancionar el exceso de velocidad, la falta de verificación técnica vehicular y la conducción bajo los efectos del alcohol. Las multas se calculan en Unidades Fijas y el monto final depende de la gravedad del hecho y la evaluación realizada por el juez de faltas interviniente. Circular por banquinas se convirtió en uno de los focos principales de control durante los operativos de verano para proteger a los automovilistas que circulan correctamente, y continúan en la actualidad.

Por supuesto, si se busca apelar se puede presentar un descargo.

Cómo verificar si tengo infracciones pendientes

Es fundamental que todos los ciudadanos verifiquen periódicamente si poseen infracciones pendientes a través del sitio web oficial de la provincia de Buenos Aires. El sistema permite consultar el historial mediante el número de documento del conductor o la patente del vehículo, facilitando la regularización inmediata de la situación. Mantener la documentación al día y respetar las leyes de tránsito no solo evita el pago de estas grandes sumas de dinero, sino que garantiza una mayor seguridad personal.

Aquellos que deseen presentar un descargo o abonar sus multas pueden realizar los trámites de forma sencilla mediante las plataformas digitales habilitadas por el Ministerio de Transporte. Ante el aumento de los controles en las rutas que conectan con los principales centros turísticos, la prevención se vuelve una obligación de todos. Recordar estas normas es el primer paso para viajar con tranquilidad y evitar sorpresas desagradables al momento de intentar renovar el registro o vender el vehículo.