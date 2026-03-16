Cómo hacer para aprovechar las 24 cuotas sin interés de Provincia Compras

La plataforma Provincia Compras lanzó una promoción especial para celebrar su tercer aniversario con una acción que ofrecerá 24 cuotas sin interés y descuentos exclusivos entre el 15 y el 17 de marzo.

La propuesta alcanza miles de productos y estará disponible para quienes utilicen tarjetas de crédito Visa y Mastercard emitidas por Banco Provincia. El objetivo de la campaña es reforzar uno de los principales atractivos del portal: la posibilidad de acceder a financiamiento en rubros de alto consumo.

Provincia Compras celebra con descuentos.

Entre las categorías más buscadas aparecen Hogar, Moda, Tecnología y Electro, con artículos que se consolidaron como clásicos dentro de la tienda online. Notebooks, ventiladores, masajeadores y distintos productos para el hogar figuran entre los más elegidos por las personas usuarias durante estos tres años.

Desde su lanzamiento en marzo de 2023, Provincia Compras acumuló más de 2,8 millones de ventas y superó los 620 mil usuarios, consolidándose como una de las apuestas del banco público bonaerense dentro del comercio electrónico.