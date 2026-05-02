Confirmado: todos los beneficios con Cuenta DNI en mayo para ahorrar 160 mil pesos

El Banco Provincia renovó su grilla de beneficios para mayo, permitiendo que los usuarios de Cuenta DNI alcancen un ahorro mensual superior a los $160.000. La clave del éxito reside en combinar estratégicamente los topes semanales en rubros esenciales como carnicerías, granjas y pescaderías. Según detalló la entidad, solo en estos comercios se puede recuperar una cifra significativa si se realizan las compras los días sábados, optimizando cada transacción con el código QR.

Cuáles son los principales descuentos de Cuenta DNI este mes

Los comercios de cercanía y las ferias bonaerenses mantienen su protagonismo con descuentos del 20% y 40% respectivamente, sumando un alivio directo al presupuesto cotidiano. Para quienes buscan maximizar el beneficio, el uso de la billetera digital en universidades y mercados locales permite proyectar ahorros que superan los $40.000 mensuales adicionales. El sistema de reintegros automáticos facilita que el dinero impacte rápidamente en la cuenta, fomentando el consumo en locales barriales de toda la provincia.

Hay locales barriales que también participan de los descuentos.

El sector gastronómico y los locales de estaciones de servicio también juegan un papel fundamental durante los fines de semana con devoluciones del 25% por usuario. Al respecto, las autoridades del banco señalaron que "el objetivo es acompañar el poder adquisitivo de los bonaerenses" mediante promociones que incluyen desde heladerías hasta cafeterías de primera línea. La red de descuentos transforma al celular en una herramienta financiera indispensable para enfrentar la subida de precios en productos de la canasta básica.

Para alcanzar el tope máximo de $163.000 de ahorro estimado, es necesario planificar las compras según el cronograma de días y los límites de devolución por persona. Se recomienda a los usuarios verificar la vigencia de cada promoción en la aplicación antes de pagar para no exceder los topes mensuales establecidos. Con una gestión inteligente de los pagos, una familia puede reducir casi un 30% de su gasto total, convirtiendo a mayo en un mes clave para la economía doméstica.