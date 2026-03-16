Sin respuesta de Nación y sin impulso político, archivan el plan para municipalizar la vía a Miramar

La vías del FF.CC., un espacio de jurisdicción nacional y abandonado en gran parte de su traza urbana.

El proyecto impulsado por el radicalismo para que el municipio obtuviera la cesión de los terrenos de la antigua vía ferroviaria a Miramar quedó finalmente archivado en el Concejo Deliberante tras vencer el plazo previsto en el artículo 32 del reglamento interno.

La iniciativa había sido presentada en 2024 para solicitar a organismos nacionales la transferencia al municipio de la traza ferroviaria en desuso que corre en paralelo a la calles Funes y Guido, con el objetivo de avanzar en un desarrollo turístico y cultural en ese corredor urbano. Sin embargo, el expediente no registró avances en los últimos meses y terminó perdiendo estado parlamentario.

El proyecto había tenido un primer impulso a fines de 2024, cuando obtuvo aval en la Comisión de Obras y se resolvió pedir un informe a Nación para conocer si existían planes sobre esos terrenos, actualmente bajo la órbita de organismos estatales como Trenes Argentinos y la Agencia de Administración de Bienes del Estado (Aabe).

La propuesta, presentada por el entonces concejal radical Daniel Núñez, apuntaba a municipalizar el sector comprendido entre la Estación Ferroautomotora y la avenida Juan B. Justo para desarrollar un corredor con bicisendas y espacios recreativos, una idea que retoma lineamientos del plan estratégico local.

En Miramar no cayó nada bien el proyecto, ya que hubiera terminado de sepultar el reclamo por la vuelta del tren.

Desde el inicio, el expediente generó discusiones políticas y también resistencias en Miramar, donde distintos sectores advertían que la reconversión de la traza podría dificultar cualquier intento futuro de recuperar el servicio ferroviario entre ambas ciudades, interrumpido desde 2013.

Tras una primera nota oficial, en marzo de 2025 la Aabe informó la apertura de un expediente administrativo del cual tendría que haber surgido una devolución formal. Sin embargo, dicha información nunca llegó al Concejo Deliberante.

Con el paso de los meses, el expediente no volvió a ser tratado en las comisiones. Al no haber tenido avances, a comienzos de marzo de 2025 la Secretaría del Concejo Deliberante procedió a su archivo, según lo dispone el Artículo 32° del Reglamento Interno. Los autores podrían haber solicitado que su proyecto mantenga estado parlamentario, comunicación que no existió, por lo que finalmente se archivó.