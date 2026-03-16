Una cervecería artesanal pionera de Mar del Plata anunció el inesperado cierre de una sucursal

Después de dos décadas de historia, una de las cervecerías artesanales pionera de Mar del Plata anunció en los últimos días el inesperado cierre de una de sus sucursales y la noticia impactó de lleno en la gastronomía y nocturnidad local.

Se trata de la empresa cervecera más popular de la ciudad, Antares, que comunicó la decisión en torno al local ubicado en el corazón de Playa Grande, en Bernardo de Irigoyen al 3851, entre Formosa y Matheu.

La noticia fue confirmada la semana pasada por las redes sociales de esa sucursal, que realizó una publicación para despedirse del fiel público que consiguió atraer en el extenso período de tiempo que operó en la zona, e inmediatamente se plagó de comentarios lamentando el cierre.

Despedida con sabor amargo

De acuerdo al posteo realizado por la marca marplatense, "el local de Antares Bernardo cerrará sus puertas el próximo 18 de abril" debido a que no llegaron a un acuerdo con los nuevos propietarios del espacio, lo que los llevó a ponerle punto final a una etapa que "significó muchísimo".

"Fueron casi dos décadas de encuentros, celebraciones, música, amistades, trabajo en equipo y miles de momentos que nos marcaron para siempre. Cada persona que pasó por acá -clientes, amigos y colaboradores- fueron parte de esta historia", señalaron en el mensaje para informar la elección.

Por último, desde la cervecería artesanal pionera remarcaron que bajarán sus persianas "con orgullo por lo construido y, sobre todo, con un profundo agradecimiento", y escribieron: "Gracias por elegirnos, por acompañarnos y por hacer de este espacio algo tan especial. Continuará".