La chocaron en 2016, la causa penal se archivó, pero cobrará 36 millones y medio de pesos

Una motociclista que en septiembre de 2016 fue arrollada por la conductora de un Fiat Duna en el barrio Libertad y sufrió heridas que le dejaron una incapacidad permanente será indemnizada con 36 millones y medio de pesos tras el fallo que la semana pasada dio a conocer el Juzgado Civil y Comercial N°16 de Mar del Plata.

En octubre de 2018 A.K.H. promovió una demanda formal de daños y perjuicios contra M.B.G., la mujer que a bordo de su auto la arrolló en la esquina de 25 de Mayo y Wilde: el rodado más grande venía a excesiva velocidad y a raíz de la embestida, la motocicleta enganchada en el auto, ella fue despedida y golpeó contra el piso de granza.

Lugar del siniestro.

La mujer de 40 años sufrió una quebradura de tibia, peroné y fémur de la pieza izquierda, fue derivada al Hospital Interzonal General de Agudos (Higa), de allí trasladada a la Clínica de Fracturas y Ortopedia estuvo internada por el lapso de dos semanas. Fue intervenida quirúrgicamente en su pierna izquierda en la que le colocaron un clavo de 30 centímetros, una placa por afuera del hueso con tres tornillos arriba y cuatro tornillos debajo de dicha placa.

Si bien en octubre de 2019 la fiscalía de Delitos Culposos dispuso archivo de las actuaciones “hasta la aparición de nuevos elementos de prueba”, la presentación civil avanzó y a M.B.G. se la declaró en rebeldía, no presentó descargos y la Aseguradora Federal Argentina S.A. no se presentó pese a estar notificada.

En la sentencia se aplicó la responsabilidad objetiva prevista en el Código Civil y Comercial de la Nación considerando que quien conduce un vehículo responde por daños causados por la cosa riesgosa, salvo que pruebe un hecho ajeno que interrumpa el nexo causal.

La causa penal fue archivada.

Los rubros indemnizatorios fijados fueron la incapacidad física sobreviniente, la incapacidad permanente parcial, los gastos de rehabilitación y traslados, el transporte a clínica y sesiones de rehabilitación durante el período de recuperación que se extendió hasta agosto de 2017. El lucro cesante fue rechazado ya que no se acreditaron ingresos previos ni pérdida económica concreta.

El Juez Alejandro Almenta hizo lugar a la demanda promovida por A.K.H. y condenó a M.B.G. a abonar, conjuntamente con la citada en garantía Aseguradora Federal Argentina S.A. en la medida del aseguramiento, la suma de $ 36.552.000 dentro del plazo de diez días.