Messi no se cansa de hacer historia en Inter Miami y ahora igualó a Pelé

Lionel Messi llegó a Miami y muchos pensaron que iba a ser un retiro dorado, tranquilo, con algunos goles de vez en cuando para despedirse. Pero no. Lo que está pasando ha sorprendido a más de uno. Cada partido parece una excusa para que rompa otro récord, meta un golazo decisivo o deje a todos boquiabiertos otra vez. Vamos, una fiesta. En la MLS 2026, con Inter Miami, el tipo sigue jugando como si tuviera algo que demostrar, y la verdad es que lo tiene. Llena estadios, cambia partidos y obliga a que los libros de historia se reescriban casi cada fin de semana.

El último ejemplo fue brutal en el Clásico del Sol contra Orlando City. Perdían 2-0, el partido se ponía feo, Orlando se crecía en su casa y parecía que la remontada era imposible. Pero apareció Messi. Ayudó en los descuentos, Telasco Segovia metió el 3-2 a cinco minutos del final y, cuando ya se moría el reloj, el argentino clavó un tiro libre impresionante para el 4-2 definitivo. Una remontada sorpresiva que en betwarrior ofreció cuotas increíbles para los que confiaron en el equipo. Sorpresiva victoria. Ese gol no fue cualquiera: fue el número 70 de falta en su carrera, igualando a Pelé en esa estadística histórica. Y de paso, abrió la puerta a más cosas grandes que se vienen.

Un clásico que se convirtió en leyenda

Ese partido contra Orlando no fue uno más. Era el Florida Derby, con toda la rivalidad encima, y para Inter Miami significaba demostrar carácter después de un arranque irregular. Estar dos goles abajo en un clásico es durísimo, el ánimo se cae y el rival huele sangre. Sin embargo, Messi cambió todo. Primero con participaciones que levantaron al equipo, luego con el gol que selló la remontada. Sus compañeros lo buscan cuando la cosa quema, y él responde. No se esconde nunca. Ese espíritu competitivo es lo que hace que, a sus 38 años, siga siendo el centro de todo.

Igualando a Pelé: 70 tiros libres y contando

El tiro libre del 4-2 fue mágico. Curvó perfecto, pasó por debajo de la barrera y se metió en el ángulo. Con ese tanto, Messi llegó a 70 goles de falta directa en su carrera profesional. Empató a Pelé, que era el rey en esa especialidad durante décadas. Compartir puesto con él dice muchísimo: no es solo habilidad, es práctica eterna, precisión milimétrica y esa zurda que parece tener vida propia. Ahora está cuarto en la tabla histórica (compartido), pero mira lo que tiene adelante: a solo dos de Juninho Pernambucano (72), a cinco de Roberto Dinamita y a siete del récord absoluto de Juninho con 77. En Miami, cada falta cerca del área se siente como un evento mundial. La gente espera el momento, y él casi siempre lo entrega.

El camino a los 900 goles: cada vez más cerca

Con esa dobleta contra Orlando, Messi subió a 898 goles oficiales en toda su carrera. Le faltan solo dos para llegar a esa cifra redonda de 900, que durante años parecía algo exclusivo de unos pocos monstruos del gol. Sigue segundo en la tabla histórica de máximos anotadores, detrás de Cristiano Ronaldo que ya superó los 960, pero la comparación no le quita brillo. Lo impresionante es la regularidad: ha marcado en ligas distintas, con estilos tácticos opuestos, bajo entrenadores muy diferentes y en equipos de todo tipo. En Inter Miami encontró un lugar donde no afloja; al contrario, sigue sumando como si nada hubiera cambiado desde sus días en Barcelona.

22 años seguidos marcando: la constancia que asombra

Hay un dato que resume todo: Messi lleva 22 años consecutivos marcando en partidos oficiales. Empezó en 2005 como una promesa en el Barça, siguió en la élite europea, lo llevó a la selección argentina (con Mundial incluido) y ahora lo mantiene vivo en la MLS. Mantenerse como goleador durante más de dos décadas no es solo talento; es obsesión por el profesionalismo. Se adaptó a nuevos ritmos, lidió con lesiones, cambió su forma de jugar: de extremo rapidísimo a organizador total que baja, recibe entre líneas, asiste y aparece en el área cuando más lo necesitan. Esa capacidad de reinventarse sin perder esencia es lo que explica por qué sigue vigente.

Las ganas de seguir ganando siguen intactas

La llegada de Messi transformó a Inter Miami y a toda la MLS. Los estadios se llenan de rosado, los partidos son eventos globales, y los rivales llegan con una mezcla rara de ilusión y miedo. Saben que puede definir todo con una jugada. El impacto es enorme: económico, mediático, de marketing. Pero lo que más sorprende es que no vino a descansar. En la cancha grita, ordena, motiva a los pibes jóvenes, se mete en cada pelota. Cuando el partido se pone bravo, la buscan a él. La remontada contra Orlando es solo un ejemplo más de ese patrón. En un fútbol cada vez más físico y vertiginoso, Messi responde con técnica pura, lectura brutal y esa zurda que no envejece. Mientras el equipo sueña con títulos, él sigue escribiendo historia cada vez que pisa el césped. Y parece que no va a parar.

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