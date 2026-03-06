Indian Wells 2026: el gran foro del tenis en California

En términos de importancia, Indian Wells solo está por detrás de los cuatro torneos de Grand Slam y, junto con el Miami Open, forma el llamado Sunshine Swing.

Indian Wells reúne cada año a las mejores figuras del tenis mundial, tanto en la rama masculina como femenina. En el calendario ATP es el primer torneo Masters de la temporada y el tercero de categoría WTA 1000. Este año se disputará del 1 al 15 de marzo en las canchas duras al aire libre del Indian Wells Tennis Garden. La bolsa total de premios del torneo ronda los 19 millones de dólares.

Participantes

Carlos Alcaraz, número 1 del mundo y siete veces campeón de Grand Slam, ganador de Indian Wells en 2023 y 2024.

Jannik Sinner, número 2 del mundo, cuatro veces campeón de Grand Slam y doble campeón de las ATP Finals (2024 y 2025).

Novak Djokovic, ex número 1 del mundo, el jugador más laureado en la historia del tenis y cinco veces campeón de Indian Wells.

Alexander Zverev, ex número 2 del mundo y tres veces finalista de Grand Slam.

Lorenzo Musetti, actual número 5 del ranking ATP, medallista olímpico de bronce en París y dos veces semifinalista de Grand Slam.

Aryna Sabalenka, número 1 del mundo, cuatro veces campeona de Grand Slam y finalista vigente en Indian Wells.

Iga Świątek, ex número 1 del mundo, seis veces campeona de Grand Slam y considerada la reina de las canchas de arcilla.

Elena Rybakina, número 3 del ranking WTA, campeona vigente del Abierto de Australia y ganadora de Wimbledon e Indian Wells.

Coco Gauff, ex número 2 del mundo, campeona vigente de Roland Garros y ex campeona del US Open.

Jessica Pegula, ex número 3 del mundo y finalista del US Open 2024.

Entre los principales favoritos al título destacan Carlos Alcaraz y Jannik Sinner en la rama masculina, mientras que Aryna Sabalenka y Elena Rybakina parten como candidatas fuertes entre las mujeres.

Indian Wells: donde nacen las sorpresas

Indian Wells es un torneo donde los jugadores sorpresa pueden poner en aprietos a los grandes favoritos. En los últimos años, esto ha quedado claro con las victorias de Dominic Thiem, Taylor Fritz, Cameron Norrie, Paula Badosa y Bianca Andreescu.

La información incluida en esta nota tiene fines exclusivamente periodísticos e informativos. No constituye una recomendación de inversión ni una invitación a participar en plataformas de juego, minería o apuestas en linea. Esta comunicación está dirigida únicamente a personas mayores de 18 años. El medio no organiza ni intermedia en la oferta mencionada, que corresponde exclusivamente a la plataforma referida, la cual define sus propios términos, condiciones y mecanismos de registro. Se recuerda que el juego compulsivo es perjudicial para vos y tu familia. Para asistencia, comunícate con el Programa de Prevención y Asistencia al Juego Compulsivo de la Provincia de Buenos Aires (línea 0800-444-4000).