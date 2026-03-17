Confirmado: suspenden las clases para el turno tarde y noche en Mar del Plata

Por el alerta meteorológico, no habrá clases en Mar del Plata. Foto archivo.

Tal como se venía especulando ante el avance de un nuevo frente de fuertes tormentas, hace instantes desde el Municipio confirmaron la suspensión de las clases para el resto de este martes.

"Luego de una reunión del Comité de Emergencias, y debido a la persistencia del alerta meteorológico por tormentas fuertes con lluvias intensas, ráfagas y ocasional caída de granizo para las próximas horas, el Municipio informa que se suspenden las clases para el resto de la jornada de este martes en todo el ámbito de General Pueyrredon", señala el informe.

En tal sentido, agrega: "Desde el Servicio Meteorológico Nacional precisaron que continúa avanzando el frente frío. Se registran tormentas de variada intensidad, generando sobre todo chaparrones de lluvia fuertes y frecuente actividad eléctrica, aunque no se descarta que localmente se puedan registrar ráfagas fuertes y ocasional caída de granizo. En la última hora se registraron entre 15 y 40 mm acumulados debido a las tormentas en sectores de las zonas mencionadas".

Más de 30 reclamos en pocos minutos

Ante las inclemencias del tiempo y el aumento del viento, en el transcurso de la mañana creció el número de reclamos hacia Defensa Civil. Desde la Municipalidad indicaron a las 10.45 que "se recibieron más de 30 solicitudes en la última media hora".

Las autoridades recuerdan que ante cualquier inconveniente se pueden comunicarse al 103 Defensa Civil, 911 Policía, 100 Bomberos y 107 SAME.

El comunicado de las autoridades educativas

Asimismo, las Jefaturas Regionales de Educación de Gestión Estatal y de Gestión Privada, conjuntamente con la Jefatura Distrital de Educación y el Consejo Escolar de General Pueyrredon, confirmaron la medida.

"En función de la situación meteorológica y de las consideraciones realizadas por Defensa Civil y la Secretaría de Seguridad, y por decisión del Municipio, se dispone la suspensión del dictado de clases para el día martes 17 de marzo, en el turno tarde y vespertino en todos los niveles y modalidades, tanto de gestión estatal como privada, continuando con la suspensión ya anunciada en el turno mañana", señaló un comunicado, que llevó la firma de Diego Reinante, Inspector Jefe Regional de Gestión Estatal; Carolina Di Alessio, Inspectora Jefa Regional de Gestión Privada; Sebastián Elías, Inspector Jefe Distrital y Celeste Bracciale, Presidenta del Consejo Escolar.