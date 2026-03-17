Buscan a un joven que se fue de Miramar, caminó 200 kilómetros y volvió a desaparecer: la pista de la familia

Un joven de 25 años está desaparecido nuevamente. Estuvo seis días en los cuales se desconocía dónde estaba, luego de caminar desde Miramar a Mar de Ajó 200 kilómetros, y lo encontraron el 15 de marzo. Sin embargo, la familia volvió a activar la averiguación sobre su paradero.

"Nos dicen que fue a un centro de salud y lo volvieron a dejar salir. No paramos de buscarlo", le dijeron a 0223. Braian Nahuel Alonso padece trastornos mentales y se había internado en un centro de salud de Mar de Ajó.

El hospital de Mar de Ajó.

Aquellos que puedan aportar datos sobre su ubicación, solicitan de comunicarse al 911 o al 2291450987.

Braian vestía un buzo canguro gris con tonos negros y blancos y un pantalón verde o marrón, la última vez que lo vieron.