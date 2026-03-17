Buscan a un joven que se fue de Miramar, caminó 200 kilómetros y volvió a desaparecer: la pista de la familia
Lo vieron la semana pasada en un centro de salud, pero desconocen su paradero actual.
Por Redacción 0223
PARA 0223
Un joven de 25 años está desaparecido nuevamente. Estuvo seis días en los cuales se desconocía dónde estaba, luego de caminar desde Miramar a Mar de Ajó 200 kilómetros, y lo encontraron el 15 de marzo. Sin embargo, la familia volvió a activar la averiguación sobre su paradero.
"Nos dicen que fue a un centro de salud y lo volvieron a dejar salir. No paramos de buscarlo", le dijeron a 0223. Braian Nahuel Alonso padece trastornos mentales y se había internado en un centro de salud de Mar de Ajó.
Aquellos que puedan aportar datos sobre su ubicación, solicitan de comunicarse al 911 o al 2291450987.
Braian vestía un buzo canguro gris con tonos negros y blancos y un pantalón verde o marrón, la última vez que lo vieron.
Leé también
Temas
Lo más
leído