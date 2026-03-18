"Quedamos todos con miedo": los "rompeportones" volvieron a atacar edificios del centro

Un grupo de presuntos menores forzó en la madrugada de este miércoles el portón de un edificio céntrico de Mar del Plata e ingresó al estacionamiento. También tuvieron intenciones de acceder al sector de los departamentos, aunque sin éxito.

Los ladrones fueron captados por las cámaras de seguridad del inmueble ubicado en Córdoba entre Alberti y Gascón alrededor de las 2:13, cuando se pusieron las capuchas y atacaron directamente la puerta del garaje, la cual abrieron con cierta facilidad.

A pura presión, los delincuentes rompieron el portón, aunque para fortuna de los propietarios no se encontraban los vehículos allí, ya que es un especio individual y la dueña había vendido el rodado recientemente.

Ante el intento fallido, luego de que un integrante de la banda verificara que no había ningún auto en el interior, abandonaron el lugar e intentaron replicar la maniobra en el otro estacionamiento del edificio, como se observa en las imágenes a las que accedió este medio. Sin embargo, no lograron su cometido de forzar la puerta de entrada y rápidamente se dieron a la fuga.

Según el testimonio de los vecinos, la zona está "totalmente liberada" y temen pensar en que "podrían haber ingresado". Frente a la crítica situación, que no es la primera vez que ocurre, adoptaron nuevas medidas de seguridad para prevenir este tipo de hechos de inseguridad.

"Quedamos todos con miedo porque las puertas funcionan con llave de aproximación y hemos visto que en otros edificios las fuerzan hasta entrar. Si miran los videos, hay uno que es re chiquito, no sé cuántos años tendrá. Quedaron todas las manos marcadas, pero la policía no viene a tomar las huellas, lamentablemente", denunció una de las frentistas de la zona.