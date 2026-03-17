Serían cuatro los agresores del hombre baleado en el barrio San Cayetano
El herido evoluciona, se mantiene estable y fue derivado a una sala común. El único disparo ingresó debajo de la tetilla.
Por Redacción 0223
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Mientras evoluciona favorablemente y se aguarda la posibilidad de que amplíe su declaración, la investigación por el ataque a balazos que sufrió un hombre el lunes a la madrugada en el barrio San Cayetano estableció que serían cuatro las personas que lo interceptaron cuando salía de una fiesta de cumpleaños.
De acuerdo a los datos a los que tuvo acceso este medio, Claudio Barbudo recibió un solo disparo debajo de la tetilla, fue trasladado por una ambulancia del SAME al Hospital Interzonal General de Agudos (Higa) y fue atendido en el shock room. “Tiene una buena evolución y este martes fue trasladado a una sala común”, dijeron fuentes sanitarias.
Tal como se informó, el hombre de 58 años fue abordado cuando caminaba en inmediaciones de la calle Moreno y Alió luego de salir de una fiesta de cumpleaños. Allí fue abordado por las personas que le sacaron algunas pertenencias y efectuaron al menos un disparo que lo hirió e hizo caer al piso.
A partir de las primeras actuaciones que hizo personal de la comisaría duodécima, desde la Unidad Funcional de Instrucción N°1 dispusieron la formación de causa por homicidio en grado de tentativa y robo en grado de tentativa.
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