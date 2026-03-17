Serían cuatro los agresores del hombre baleado en el barrio San Cayetano

Mientras evoluciona favorablemente y se aguarda la posibilidad de que amplíe su declaración, la investigación por el ataque a balazos que sufrió un hombre el lunes a la madrugada en el barrio San Cayetano estableció que serían cuatro las personas que lo interceptaron cuando salía de una fiesta de cumpleaños.

De acuerdo a los datos a los que tuvo acceso este medio, Claudio Barbudo recibió un solo disparo debajo de la tetilla, fue trasladado por una ambulancia del SAME al Hospital Interzonal General de Agudos (Higa) y fue atendido en el shock room. “Tiene una buena evolución y este martes fue trasladado a una sala común”, dijeron fuentes sanitarias.

Las actuaciones las hizo personal de la comisaría duodécima.

Tal como se informó, el hombre de 58 años fue abordado cuando caminaba en inmediaciones de la calle Moreno y Alió luego de salir de una fiesta de cumpleaños. Allí fue abordado por las personas que le sacaron algunas pertenencias y efectuaron al menos un disparo que lo hirió e hizo caer al piso.

A partir de las primeras actuaciones que hizo personal de la comisaría duodécima, desde la Unidad Funcional de Instrucción N°1 dispusieron la formación de causa por homicidio en grado de tentativa y robo en grado de tentativa.