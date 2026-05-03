Entró a una estación de servició y atacó a patadas en la cabeza a una joven: "Lo miraste al novio y te pegó"

Guadalupe salió a bailar con una amiga y terminó en el hospital con traumatismo de cráneo, esguince en el pie derecho y piezas dentales fisuradas. Todo ocurrió sin que mediara una sola palabra. El 7 de junio de 2025, en una estación de servicio de Comodoro Rivadavia, una joven con conocimientos en artes marciales la atacó en cuanto entró al lugar.

"La chica de rojo me dio una patada en la boca, me caí y después comenzó a pegarme en distintas partes del cuerpo", relató Guadalupe casi un año después del hecho en declaraciones a ADN Sur. La agresión se detuvo porque otras personas intervinieron. Si no hubieran estado, el desenlace podría haber sido otro.

Hoy, a días de que su agresora deba presentarse a una audiencia por lesiones leves el próximo 15 de mayo, Guadalupe decidió hablar públicamente. No solo para buscar justicia sino para generar conciencia.

"Sé que es muy difícil que no vuelva a pasar, pero no sé cuántas cosas más tienen que pasar para que seamos conscientes de que patadas en la cabeza pueden matar a una persona", dijo. Y fue más lejos: "Hay un montón de personas que recibieron golpes en la cabeza y están muertas. No es ser trágico, es ser consciente".

Lo que más la inquieta es que su agresora nunca dio explicaciones. "Las agresiones, al día de hoy, yo estoy esperando por qué fue. Ella, en una audiencia que tuvo con la fiscalía, no declaró. Me pegó como le pega a un montón de chicas de mi edad", contó, y agregó una descripción que resulta perturbadora: "Lo miraste al novio y te pegó, no le gustó tu color de zapatillas y te pega. Es una persona peligrosa para la sociedad".

Guadalupe cerró con una reflexión que resume todo: "Yo, gracias a Dios, hoy puedo hablar y contarlo. Pero todo podría haber terminado en otra cosa".