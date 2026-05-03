Del calefactor al split: cuánto cuesta calefaccionar una casa en Mar del Plata

Con la llegada de las bajas temperaturas, crece la demanda de equipos para calefaccionar las viviendas.

Con la llegada del frío, miles de marplatenses comenzaron a poner en funcionamiento sus dispositivos de calefacción. Después de meses sin uso y tras la revisión con un gasista, algunos optan por cambiar la instalación o, ante estas temperaturas, instalar un equipo nuevo en algún ambiente.

En este marco, 0223 realizó una recorrida por distintos comercios de la zona céntrica de la ciudad para conocer cuáles son los precios y qué tipo de artefactos se encuentran hoy en el mercado.

Los empleados señalaron, en primera instancia, que “las personas que viven en departamentos optan por sistemas eléctricos, ya que realizar ampliaciones de la red de gas en edificios es más complicado”.

De este modo, se pueden encontrar caloventores que rondan entre los $25.000 y $65.000 para pequeños ambientes, mientras que otros eligen invertir en equipos split frío-calor, cuyos precios van desde los $614.499 hasta los $919.999, según el tamaño y las funciones.

Por otro lado, quienes desean renovar los tradicionales calefactores pueden conseguir un modelo de 2000 TB por aproximadamente $230.999; uno de 4000 TB ronda los $360.990, y el de 6000 TB alcanza los $457.888.

La última opción son las estufas garraferas —que funcionan con gas envasado—, cuyos valores se acercan a los $200.000.

Uno de los principales puntos que analizan los compradores al momento de elegir un dispositivo es que “los calefactores y los split implican un costo adicional por la instalación, mientras que las estufas y los caloventores están preparados para funcionar de inmediato”.

Aunque los calefactores son los más elegidos año a año, la tendencia muestra un fuerte crecimiento en la venta de equipos split frío-calor por su versatilidad y la posibilidad de utilizarlos también en verano.