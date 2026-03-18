Video: tres motochorros armados quisieron robarle el auto, los enfrentó y hasta los persiguió

Se defendió a las piñas para que no se llevaran el vehículo.

Un hombre del barrio Zacagnini sufrió un violento intento de robo en la noche de este martes, pero se resistió, evitó que le sustrajeran el vehículo y hasta persiguió a los delincuentes para intentar detenerlos por su cuenta.

El hecho se registró alrededor de las 21:52 en Chapeaurouge entre la avenida Félix U. Camet y Pasteur, donde un vecino que se encontraba dentro del auto en la trotadora de su propiedad fue abordado por tres motochorros. Dos se bajaron y uno aguardó en el rodado.

En principio, lo sorprendieron al abrirle la puerta y le dieron un culatazo, pero lejos de atemorizarse o haberse detenido por el propio dolor del golpe, atacó directamente a uno de los delincuentes. Sin embargo, en el momento en que recibió una serie de golpes decidió correr en dirección contraria.

En ese instante, dos agresores se subieron a la moto y el restante al vehículo de la víctima, quien al notar que planeaba escapar volvió a la escena y consiguió que saliera de su auto. Con una sirena de fondo sonando, puso primera y salió disparado hacia los ladrones que doblaron en la costa.

Finalmente, los atacantes se dieron a la fuga y el hombre, a pesar de que condujo algunas cuadras pisándole los talones, los perdió antes de llegar a la avenida Tejedor.