“Con nuestra guita están construyendo un barrio cerrado y un edificio”: otra denuncia contra una famosa desarrolladora de Mar del Plata

Un hombre fue estafado por una importante desarrolladora de Mar del Plata y para evitar que otras personas atraviesen por el mismo drama, se animó a contar en primera persona cómo atraviesa el delicado momento. Afirman que serían más de 70 los damnificados que invirtieron los ahorros de su vida en un proyecto inmobiliario trucho en Estados Unidos. Uno de ellos es un excombatiente de Malvinas que en marzo del 2025 dejó su dramático testimonio a este medio.

La propuesta era clara y ofrecía en teoría, grandes dividendos: cada unidad de un Condo Hotel, en el estado de Florida, tenía un valor promedio de 70.000 dólares. La promesa era una renta fija mensual por un año, y después de esos 12 primeros meses, la renta comenzaba a ser variable de acuerdo a los alquileres que sumara esa habitación, de la que es dueño, dentro del Hotel.

“No queremos que a otros les pase lo mismo”

Roberto Varela es uno de los damnificados y para evitar que a otras personas les pase lo mismo, se animó a hablar con los medios, porque advierte que la desarrolladora “sigue funcionando”.

“En su ciudad existe una empresa que dice llamarse empresa y solo estafa gente en Argentina, Chile y Colombia hasta donde sabemos. Se llama Delevoper Group y vende departamentos en Orlando con la promesa de pagar la renta y demás yerbas, pero después de un tiempo no solo que no pagan nada si no también que algunos ni siquiera han escriturado”, afirmó Roberto en diálogo con 0223.

El hombre señaló que actualmente está en contacto con otras víctimas (en total 76), que formaron un grupo de WhatsApp, donde comentan las novedades y cuentan los días para que se termine la feria judicial para proseguir con la causa. “Hay gente que compró una habitación como en mi caso y otros cuatro...y a algunos no les dieron ni título de propiedad. Es terrible la estafa que están haciendo. No queremos que a otros les pase lo mismo”, dijo.

Y prosiguió: “Estoy en un chat de 70 personas, algunos compraron 4 unidades así que imaginen la cantidad de departamentos que han vendido a un promedio de u$s70.000 cada uno…140 departamentos x 70.000 dólares, serían 9.800.000 dólares…esa plata es la que levantó este muchacho…”, ironizó.

En ese marco, Roberto explicó que la mayoría de las víctimas han contratado abogados, tanto en Argentina como en Estados Unidos. “Hay gente que metió sus ahorros por creerle a esta gente. La desesperación que hay en todos, porque algunos tienen guita y no les mueve la aguja pero otra gente que la pusieron toda, peso por peso. Te vendían el verso este con el supuesto respaldo de los hoteles Wyndham y fue un error. Es de no creer, tienen problemas con ARCA también. Pero lo cierto es que con nuestra plata se están armando un barrio cerrado con el lago y un edificio. Sospechamos que el tipo se está financiando con nuestra guita. Queremos que estos tipos dejen de joder a la gente”, concluyó.