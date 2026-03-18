Fueron a cambiar las zapas, les dijeron que estaban usadas y terminaron a los golpes

Un hombre de 31 años y una mujer de 27 años, que provocaron daños y lesionaron a una empleada y un personal de seguridad de un local, fueron aprehendidos el martes a la noche por personal policial.

Minutos antes de las ocho y media de la noche la pareja llegó al local ubicado en Luro casi La Rioja para realizar el cambio de un par de zapatillas, pero el mismo fue rechazado debido a que presentaba signos de uso.

Esa negativa derivó en una agresión física hacia el personal: una empleada de 39 años sufrió una lesión leve en un dedo de la mano izquierda, y un hombre de 51 años que hacía tareas de seguridad presentó una lesión en la frente.

Antes de ser aprehendidos por personal de la comisaría primera los agresores dañaron la vidriera del local. En su poder secuestraron una tijera escolar con mango rojo y un destornillador de precisión.

Una vez realizadas las actuaciones de rigor en la comisaría primera, la fiscal de Flagrancia Mariana Baqueiro dispuso la formación de causa por el delito de lesiones y daño, más su posterior notificación.

La mujer fue trasladada a la Unidad Penal N°50 de Batán y el hombre a la N°44 hasta que presten declaración en Tribunales.