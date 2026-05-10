Violento robo en San Cayetano: lo golpearon salvajemente para sacarle el auto cuando llegaba a su casa

Dos hombres armados le robaron el auto a un vecino que entraba a su casa.

Un violento hecho de inseguridad se registró este domingo por la tarde en el barrio San Cayetano, cuando un hombre fue asaltado mientras ingresaba a su casa y le robaron el auto tras una brutal agresión de dos delincuentes armados.

El episodio ocurrió en la zona de San Martín al 7600, cuando la víctima llegaba en auto a su domicilio. Ni bien se subió a la trotadora, fue interceptado por dos hombres que se trasladaban en una moto negra con detalles rojos.

Según los datos aportados por el entorno de la víctima, los asaltantes lo amenazaron y lo golpearon para sustraerle el Ford Focus color champagne con patente OFX 062. A bordo del mismo, escaparon del lugar.

Tras el brutal hecho, la víctima resultó con lesiones y su pareja sufrió una fuerte crisis nerviosa debido a la situación. El violento robo quedó registrado en la cámara de seguridad de una vivienda lindera, donde se puede ver cómo llegaron los delincuentes y cómo huyeron tras consumar el delito.

Hace instantes se realizó la denuncia correspondiente en la Policía y se inició la búsqueda del vehículo robado.