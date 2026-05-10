Violento robo en San Cayetano: lo golpearon salvajemente para sacarle el auto cuando llegaba a su casa
Dos hombres armados lo interceptaron en la puerta de su casa. Ocurrió este domingo en la zona de San Martín al 7600.
Por Redacción 0223
PARA 0223
Un violento hecho de inseguridad se registró este domingo por la tarde en el barrio San Cayetano, cuando un hombre fue asaltado mientras ingresaba a su casa y le robaron el auto tras una brutal agresión de dos delincuentes armados.
El episodio ocurrió en la zona de San Martín al 7600, cuando la víctima llegaba en auto a su domicilio. Ni bien se subió a la trotadora, fue interceptado por dos hombres que se trasladaban en una moto negra con detalles rojos.
Según los datos aportados por el entorno de la víctima, los asaltantes lo amenazaron y lo golpearon para sustraerle el Ford Focus color champagne con patente OFX 062. A bordo del mismo, escaparon del lugar.
Tras el brutal hecho, la víctima resultó con lesiones y su pareja sufrió una fuerte crisis nerviosa debido a la situación. El violento robo quedó registrado en la cámara de seguridad de una vivienda lindera, donde se puede ver cómo llegaron los delincuentes y cómo huyeron tras consumar el delito.
Hace instantes se realizó la denuncia correspondiente en la Policía y se inició la búsqueda del vehículo robado.
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