Con un documental, desde el Materno buscan "Mantener viva la memoria"
Por Redacción 0223
PARA 0223
“Marzo empieza con “m” como memoria” dijo en diálogo con 0223 Alberto Pellegrini, uno de los referentes del Hospital Interzonal Materno Infantil (Iemi) Victorio Tetamanti. Es por eso que desde el nosocomio programaron la proyección de “Postales Marán” un documental que recupera las historias silenciosas de la última dictadura cívico militar en Mar del Plata a través de testimonios de sobrevivientes de centros clandestinos de detención.
El film, que se proyectó el miércoles en la sala Teresa de Calcuta del nosocomio pediátrico, se proyecto por primera vez en el año 2001 y cuenta con la dirección del reconocido dramaturgo Marcelo Marán. “Convocamos a Marán, que hizo una película en la que se toma el testimonio de de varias personas en una narrativa poética”, dice Pellegrini.
“Tratamos de mantener viva la memoria”, sintetiza. Por su parte, Marán añadió: “Marzo es un mes muy importante, con muchas conmemoraciones, con esta constante de recordar para no volver a repetir o para estar más advertido por lo menos cuando las cosas se repitan”
En esta línea, el actor, director y dramaturgo sostuvo que en este momento, la sociedad debe “más que nunca” cuidar aquello que se logró con tanto esfuerzo, con tanto valor. “Hoy más que nunca me parece que tenemos este 24 estar presentes”, indicó. “El gobierno en cada una de las fechas patrias o conmemoraciones de distinto tipo, va por ese lado, va con presentaciones, con videos que cuentan su parte de la historia o lo que quieren contar, o una nueva historia en algunos casos”, sostuvo.
“El gobierno permanentemente utiliza fake news y demás para para para dañar para indudablemente generar un daño más profundo, porque el daño cultural, el daño hacia nuestra identidad, hacia nuestras raíces, es mucho más profundo que el daño, quizás, físico que se le puede hacer a alguien en algún momento”, cerró Marán.
