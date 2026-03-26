Murió una reconocida periodista marplatense clave en la lucha por los Derechos Humanos

La periodista y referente de Derechos Humanos Lila Pastoriza, nacida en Mar del Plata, murió este miércoles por la noche a los 70 años. Su deceso se produce justamente en el Día del Trabajador de Prensa, instituido en conmemoración de la figura del escritor, periodista y revolucionario Rodolfo Walsh, con quien Lila compartió la fundación y labores de la Agencia de Noticias Clandestinas (Ancla), un medio que difundía informaciones sobre las violaciones a los derechos humanos que se cometían en los primeros años del régimen militar.

Pastoriza nació en Mar del Plata, pero en los primeros años de su infancia se trasladó a la localidad Río Cuarto, Córdoba, donde completó su educación primaria y secundaria. Luego, se instaló en Buenos Aires para estudiar en la UBA.

Fue secuestrada por la dictadura en 1977, cuando formaba parte de la agrupación Montoneros, y permaneció cautiva durante quince meses en la Esma, donde tuvo que trabajar en la organización de un archivo periodístico.

Comenzó su militancia en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y trabajó como periodista en la Agencia de Noticias Clandestina (Ancla), fundada por Rodolfo Walsh.

Tras su liberación el 25 de octubre de 1978, Pastoriza se exilió primero en España y luego en México, donde se casó con el exdiputado Aníbal Jozami, fallecido en 2024. Durante su exilio, presentó un informe sobre su cautiverio ante el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) y participó en la Casa Argentina de Solidaridad (CAS), promoviendo la liberación de detenidos ilegales, entre ellos su esposo Eduardo Jozami.

Regresó a la Argentina en 1984, tras el regreso de la democracia, y declaró ante la Comisión Nacional por la Desaparición de Personas (Conadep) y en el Juicio a las Juntas Militares de 1985. A lo largo de su carrera, colaboró con distintos medios de comunicación, trabajó en el proyecto Parque de la Memoria y en el Espacio de la Memoria en la ex ESMA, continuando con su testimonio en causas contra los represores de la dictadura.

En entrevistas, Pastoriza recordó la Esma como “el lugar que más miedo me daba” durante su cautiverio, aunque años después trabajó allí cuando el archivo del Centro de la Memoria fue trasladado por el gobierno kirchnerista. También relató cómo recuperó una carta que Rodolfo Walsh le había escrito a su hija durante su paso por la Esma.