"Trabajan tranquilos": los pequeños "rompeportones" fueron filmados entrando a más garajes del centro

Los vecinos insisten en que sean identificados por la policía.

El grupo de "rompeportones" que forzaron el acceso de un garaje del centro en la madrugada del miércoles fueron captados por las cámaras de seguridad replicando la maniobra en otro edificio de la zona.

"Trabajan tranquilos", denunció un vecino que compartió las imágenes a 0223, indicando que se pasean sin ser advertidos por la policía en busca de un estacionamiento accesible para ingresar.

El primer hecho informado por este medio ocurrió alrededor de las 2:12 en Córdoba entre Alberti y Gascón, mientras que el segundo intento registrado se desarrolló más de una hora después, a las 3:30, en Corrientes 3.250. Caminaron diez cuadras para cometer un nuevo ataque, en el barrio General Roca.

Del mismo modus operandi que en el anterior, los cuatro menores apoyaron sus manos contra el portón y ejercieron presión para romperlo y abrirlo. Si bien consiguieron dañarlo, no lograron acceder al estacionamiento ni cometer el robo planeado.

Una vez rendidos, uno de los integrantes se acercó a la puerta principal del inmueble e intentó forzarla, aunque nuevamente no dio resultado. Como si nada, retomaron su caminata por la calle Corrientes para continuar con la búsqueda delictiva.

"Necesitamos que los ubiquen", fue el pedido de los frentistas de la zona que se sienten desamparados y desprotegidos frente a la ola de inseguridad que se acrecienta día a día en Mar del Plata.