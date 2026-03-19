Entre dioses y tormentas: empezó el montaje de la Falla Valenciana que arderá en Mar del Plata

Comenzó el montaje de la icónica Falla Valenciana que se llevará a cabo el sábado 28 de marzo para deslumbrar a marplatenses y turistas. Este año, el evento se desarrollará bajo el lema “Sudestada y temblor”.

Un extenso escenario con distintos muñecos contará una historia. “Arrancamos con la idea de la sudestada que hay en Mar del Plata. Todos saben cómo es una tormenta de ese estilo y en esta época es cuando más se vive”, señaló Ces Merlini, artista fallero, en diálogo con 0223.

Bajo este concepto, el artista buscó trazar un paralelismo con la vida cotidiana: “Representa un momento difícil para cada uno, una tormenta que se debe atravesar y sobrevivir”.

Este fue el disparador para representar a un dios griego. “Es justamente la reencarnación de los vientos, la representación de algo más grande que te lleva puesto y te cambia el día. Aparecen varios escenarios que reflejan la voluntad de los dioses, indemnes ante la tormenta, el temblor y las catástrofes, mientras nosotros quedamos en el medio, sufriéndolas”, definió.

En esa línea, agregó que “esa es la idea, pero después cada persona irá internalizándola con sus propias experiencias, pensamientos y lo que le pasa día a día. Los invitamos a esa reflexión”.

La convocatoria será a partir de las 20 con varios espectáculos gratuitos, incluida la participación de la banda del Ejército. La cremá se realizará aproximadamente una hora después y también habrá fuegos artificiales lumínicos.

Respecto a la estructura, contó que sobre una base de madera utilizan planchas de chapadur, cartón y cartapesta hecha con papel de diario. "Todo está modelado para que arda”, aseguró.

“Calculamos que para mañana a la tarde va a estar todo montado al 100% y quedará a la vista de todos para que lo puedan disfrutar durante dos semanas hasta la cremá”, concluyó.