Música, danza y cremá: así cerró la fiesta Fallera en Mar del Plata

La tradicional cremá del monumento fallero se realizó este sábado en Plaza Colón.

Una vez más, "La Feliz" celebró la tradicional cremá del monumento Fallero en la Plaza Colón ante cientos de espectadores que se acercaron a pesar de las amenazas de tormentas.

La 72° Semana Fallera de Mar del Plata, organizada por al Unión Regional Valenciana, contó con la participación de la Guardia Nacional del Mar y la Banda de Música Militar del Ejercito.

Asimismo, bandas en vivo y grupos de baile de la colectividad valenciana le pusieron ritmo a la noche que cerró con un espectáculo de fuegos artificiales insonoros. También se presentó una exposición una exposición de vehículos Fiat 600 y motonetas Siambretta y Vespa.

El monumento titulado “Sudestada y temblor” fue desarrollado por Ces Merlini con el objetivo de reflexionar sobre las tormentas que se deben atravesar a lo largo de la vida.

“Es justamente la reencarnación de los vientos, la representación de algo más grande que te lleva puesto y te cambia el día. Aparecen varios escenarios que reflejan la voluntad de los dioses, indemnes ante la tormenta, el temblor y las catástrofes, mientras nosotros quedamos en el medio, sufriéndolas”, definió Merlini.

El acto contó con la presencia del intendente del Partido de General Pueyrredon, Agustín Neme y otros funcionarios del Municipio.