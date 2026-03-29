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Música, danza y cremá: así cerró la fiesta Fallera en Mar del Plata

A pesar del alerta por tormentas, cientos de personas asistieron al evento, que incluyó espectáculos musicales, danzas y fuegos artificiales insonoros.

La tradicional cremá del monumento fallero se realizó este sábado en Plaza Colón.

29 de Marzo de 2026 09:44

Por Redacción 0223

PARA 0223

Una vez más, "La Feliz" celebró la tradicional cremá del monumento Fallero en la Plaza Colón ante cientos de espectadores que se acercaron a pesar de las amenazas de tormentas. 

La 72° Semana Fallera de Mar del Plata, organizada por al Unión Regional Valenciana, contó con la participación de la Guardia Nacional del Mar y la Banda de Música Militar del Ejercito.

Asimismo, bandas en vivo y grupos de baile de la colectividad valenciana le pusieron ritmo a la noche que cerró con un espectáculo de fuegos artificiales insonoros. También se presentó una exposición una exposición de vehículos Fiat 600 y motonetas Siambretta y Vespa.

El monumento titulado “Sudestada y temblor” fue desarrollado por Ces Merlini con el objetivo de reflexionar sobre las tormentas que se deben atravesar a lo largo de la vida. 

“Es justamente la reencarnación de los vientos, la representación de algo más grande que te lleva puesto y te cambia el día. Aparecen varios escenarios que reflejan la voluntad de los dioses, indemnes ante la tormenta, el temblor y las catástrofes, mientras nosotros quedamos en el medio, sufriéndolas”, definió Merlini.

El acto contó con la presencia del intendente del Partido de General Pueyrredon, Agustín Neme y otros funcionarios del Municipio. 

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