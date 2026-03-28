Los cortes de tránsito y desvíos de colectivos que habrá este sábado en el centro de Mar del Plata
Por la celebración en la zona de Plaza Colón habrá cortes de tránsito y cambios en los recorridos del transporte público a partir de las 17.
Por Redacción 0223
PARA 0223
Desde la Municipalidad de General Pueyrredon se informó que a partir de las 5 de la tarde de este sábado 28 de marzo habrá cortes de tránsito en el sector de Plaza Colón a raíz de la celebración de la tradicional cremá, que marcará el cierre de la Semana Fallera Valenciana Marplatense.
Habrá cortes en la Avenida Patricio Peralta Ramos y Las Heras; en Lamadrid y Colón; en P.P. Ramos y Alsina; y en Sarmiento y Colón. Una vez iniciada la cremá, también se realizarán cortes de tránsito en Buenos Aires y Belgrano, y de ser necesario, en Colón y Buenos Aires para la desconcentración.
Cambio de recorrido en los colectivos
El transporte público también sufrirá modificaciones en sus recorridos habituales:
- Las líneas 511, 512, 512B, 717, 715, 720, 531, 532, 533, 541, 543, 571, 591, 593, 715 y 720 se desviarán por Sarmiento, Gascón, Santa Fe y desde allí a Diagonal Alberdi.
- Las líneas 521 y 522 irán por Entre Ríos, Gascón, Santa Fe y Diagonal Alberdi.
- La línea 523 tomará por Tucumán, Alvarado, Lamadrid, Gascón, Santa Fe y Diagonal Alberdi.
- Las líneas 542, 551, 553 y la 562 continuarán por Santa Fe hasta Diagonal Alberdi.
- Las líneas 552 y 573 circularán por Independencia, Avenida Colón, Santa Fe y Diagonal Alberdi.
- La línea 581, en sentido sur a norte, tomará desde Av. P. P. Ramos y Alsina por esta hasta Brown, Santa Fe y Diagonal Alberdi.
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