Los cortes de tránsito y desvíos de colectivos que habrá este sábado en el centro de Mar del Plata. Foto: Pablo Funes de @dronmardelplata

Desde la Municipalidad de General Pueyrredon se informó que a partir de las 5 de la tarde de este sábado 28 de marzo habrá cortes de tránsito en el sector de Plaza Colón a raíz de la celebración de la tradicional cremá, que marcará el cierre de la Semana Fallera Valenciana Marplatense.

Habrá cortes en la Avenida Patricio Peralta Ramos y Las Heras; en Lamadrid y Colón; en P.P. Ramos y Alsina; y en Sarmiento y Colón. Una vez iniciada la cremá, también se realizarán cortes de tránsito en Buenos Aires y Belgrano, y de ser necesario, en Colón y Buenos Aires para la desconcentración.

Cambio de recorrido en los colectivos

El transporte público también sufrirá modificaciones en sus recorridos habituales: