Imágenes impactantes: piden reductores de velocidad en una esquina por los constantes choques

Vecinos del barrio Don Bosco manifestaron su preocupación por los constantes siniestros viales en la esquina de Chile y San Martín, a metros de la Escuela de Formación Profesional N°1 Crucero General Belgrano.

Las cámaras de seguridad de un edificio captaron varias imágenes de los choques que ocurren, en primera instancia, porque los conductores no reducen la velocidad al cruzar. Esta situación suele incrementarse durante el ciclo lectivo.

En este sentido, la administradora del edificio explicó a 0223 que "Chile es la primera cuadra donde podés cruzar la vía, es muy transitada y tiene un semáforo en Luro que es muy corto, así que aceleran para no esperar".

Otra de las razones es que "San Martin tiene varias calles cortadas a la izquierda, de modo que vienen rápido ya que no hay autos que se les crucen en el recorrido. También es muy transitada para evitar agarrar los semáforos de Luro".

Para evitar los siniestros, los vecinos piden que se instalen carteles de señalización o reductores de velocidad, ya que no es factible que personal de Tránsito esté cuidando la esquina todos los días.