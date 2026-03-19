Asaltaron a mano armada a taxista y le llevaron el auto

Un joven de 20 años acusado de haber asaltado a un taxista con un arma de fuego y de llevarse el rodado y las pertenencias fue aprehendido por personal policial el miércoles por la tarde: el rodado apareció abandonado horas después.

Un llamado al 911 alertó sobre la sustracción del rodado en la zona de calle 28 y 433. El taxista denunció que había levantado un viaje en Magallanes y avenida Edison y el pasajero lo amenazó con un arma de fuego y lo hizo bajar del taxi.

De inmediato se desplegó un operativo policial y el auto fue hallado abandonado en inmediaciones de calles Gianelli y Sandrini. En forma simultánea, personal del Comando de Patrullas interceptó en la zona de Cerrito y 75 a un sujeto que coincidía con las características aportadas por la víctima.

Al momento de su identificación, el joven poseía entre sus pertenencias elementos sustraídos, incluyendo documentación, dinero en efectivo y un teléfono celular perteneciente al damnificado, por lo que fue aprehendido.

La fiscal de Flagrancia Ana María Caro dispuso la notificación de la formación de causa por el delito de robo agravado por el uso de arma de fuego y el traslado del imputado a la Unidad Penal N° 44 de Batán.