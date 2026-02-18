Convocados por una cuenta de Instagram, vecinos se manifestaron contra la inseguridad en Mar del Plata

Se trató de una iniciativa de un perfil de redes sociales que visibiliza hechos delictivos de Mar del Plata.

Convocados por un reconocido usuario de redes sociales que publica los delitos en Mar del Plata, cientos de vecinos se manifestaron y marcharon por puntos centrales de la ciudad para demostrar su descontento y exigir un refuerzo en la seguridad.

La protesta fue motivada por la cuenta de Instagram @robos.mdp, la cual fue creada para advertir a la comunidad ante la preocupante serie de robos y crímenes, obtuvo un fuerte respaldo y ya acumula más de 80 mil seguidores.

Después de meses subiendo imágenes y videos que le envían para plasmar la violencia y delincuencia que sufre Mar del Plata, su creador tomó la decisión de organizar una masiva movilización ante el hartazgo y cansancio de los vecinos, con el objetivo de concretar un reclamo generalizado y solicitar medidas urgentes a las autoridades.

La manifestación se concretó en la tarde de este miércoles con la presencia de diferentes sectores que son víctimas del alto nivel de inseguridad, como es el caso de los deliveries y conductores de aplicaciones, entre otros. "No normalicemos vivir con miedo" y "Seguridad para todos" fueron algunos de los carteles que figuraron en la marcha.

Tal como se había informado y estaba previsto, la movilización “pacífica, ciudadana e institucional”, según insistían, comenzó en el icónico Monumento al General San Martín y continuó por Tribunales, la Jefatura Departamental y el Municipio, y finalizó en el punto inicial de encuentro, donde entonaron el Himno Nacional Argentino.

Lo llamativo de la convocatoria fue el modo, debido a que el autor del perfil no reveló su identidad y publicó un video animado en el que aseguró que se cruzó "un límite", que la ciudad "no aguanta más" y que se está viviendo una situación "anormal", por lo que invitó a hacerse escuchar en las calles para que "la inseguridad deje de gobernar nuestra vida".