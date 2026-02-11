Abrió un auto, robó una reposera y quiso escapar en bicicleta

Los objetos robados y la bicicleta en la que intentó escapar.

Un hombre de 44 años que el martes a la noche robó varias pertenencias del interior de un auto estacionado fue aprehendido por personal policial a pocas cuadras del lugar del hecho.

Minutos después de las once y media de la noche del martes, personal de la comisaría séptima que realizaba recorridas preventivas en la zona de Tejedor y Falkner fue alertado por vecinos sobre la presencia de un sujeto que habría dejado objetos en la esquina y se retiraba en bicicleta.

Con las descripciones aportadas, los efectivos iniciaron un seguimiento y lograron interceptarlo en Falkner entre Río Negro y Santa Cruz.

Tras identificarlo y realizar un palpado preventivo, se constató que llevaba en su poder diversos elementos, entre ellos lentes de sol, un cable USB y otros objetos que había sustraído minutos antes.

A pocos metros hallaron reposeras, prendas de vestir, accesorios, herramientas y otros objetos cuya procedencia no pudo justificar. Minutos después, se hizo presente una mujer de 29 años, quien denunció que autores ignorados habían dañado el vidrio trasero de su vehículo Renault Scenic, estacionado en la zona.

Una vez labradas las actuaciones de rigor la fiscal de Flagrancia María Isabel Sánchez dispuso la formación de una causa por hurto y el traslado del imputado a Tribunales.