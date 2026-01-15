Un día muy especial para Cadetes: las inferiores conocieron el nuevo predio

Los clubes son vitales para el funcionamiento de la sociedad. Cadetes de San Martín vivió una jornada muy especial este miércoles porque, por primera vez, abrió las puertas de su nuevo predio para que las categorías formativas vayan a conocerlo y realizar el primer entrenamiento del año. El presidente Horacio Tornato estuvo presente y destacó la importancia de la obra que sigue avanzando a pasos agigantados.

Durante mucho tiempo, Cadetes vivió "de prestado". Su cancha en la autovía 2 no era propia y un día eso se terminó. Lejos de caerse o deprimirse, la Comisión Directiva que encabeza Tornato se puso un objetivo fijo. Volver a tener un lugar propio, un espacio que sea de toda la comunidad del club y que ayude a forjar el sentido de pertenencia.

Por eso, la emoción en la soleada tarde del miércoles con cientos de chicos y todas las familias disfrutando este flamante lugar. "Es ver el comienzo de algo mucho mejor. Algo que se consigue con la ayuda de toda la gente de Cadetes, porque realmente colaboraron todos, las empresas que nos acompañan, los empleados del club, las familias, los integrantes de Comisión Directiva que han dedicado muchas horas, muchos chicos que jugaron en el club y ahora son parte de la Comisión y de este presente", destacó Tornato.

Tras la pandemia, Cadetes ya no tuvo el predio de Ruta 2 y se encontró sin lugar físico propio. Encontró en Villa Marista un buen espacio para entrenar y alquila cancha para las jornadas de inferiores, plantel superior y femenino. Entonces, muchos de los chicos que entrenaron ayer, no habían conocido estar en un lugar suyo. "Es verdad y por eso es el sentido de pertenencia, tienen que tener algo que puedan decir este es mi predio, era una ilusión muy grande desde hace tiempo y ver esto...", reconoció visiblemente emocionado.

Con esta obra, el presidente entiende que ya no hay más nada por hacer. "Era el gran objetivo de mi gestión. Yo ahora puedo decir que me puedo retirar tranquilo, ya está, yo ya cumplí mi ciclo, mi objetivo, el objetivo de todos, de toda la familia, ya no puedo pedir más nada", sentenció.

El predio cuenta con un área de entrenamiento general, donde se adquirieron arcos móviles para que los profes puedan armar las canchas como quieran, con los diferentes tamaños, ya sea en tamaño completo o reducido. La semana que viene comenzarán con la instalación de la iluminación de ese sector. Después están la cancha 1, la cancha 2 y una cancha de 9 para las predécimas. En el medio, ya se pueden ver parte de los vestuarios armados. Después, en otra etapa, se van a ampliar para recibir otros equipos.

Y ahí viene el próximo objetivo. Por el momento, las canchas, en gran estado, están con pasto vírgen y serán sembradas en marzo. Para poder jugar, falta alambrado y otras cuestiones que se necesitan para las habilitaciones. Pero el sueño está intacto y si bien es difícil poner plazos, hay una ilusión: "Ojalá que en 2027 podamos estar jugando acá", cerró Tornato. Con los chicos y las familias de fondo, viviendo una tarde inolvidable.