Tristeza en el fútbol marplatense: murió el "Rey del gol olímpico"

Las vísperas de año nuevo trajeron una triste noticia para el fútbol de Mar del Plata. El histórico Paulino Branciforti falleció y dejó una huella que fue recordada por el periodista José Luis López.

"Cada córner era un penal", remarcó el "Negro", especializado en automovilismo pero amante de todo el deporte local. "Hizo los goles que tanto busca Lionel Messi antes de retirarse: de un tiro de esquina, el olímpico".

Su club fue General Urquiza, pero también jugó en Atlético Mar del Plata y Aldosivi. El dato es terrible. Metió 18 goles olímpicos oficiales, todo un récord.

