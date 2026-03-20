Comedia Municipal, una herramienta de identidad y transformación y un pedido que sigue vigente

“El teatro tiene que ver con nuestra identidad marplatense de una manera explícita y absoluta”, asegura Gabriel Cabrejas, magister y doctor en historia, profesor de letras y docente de Estética del Cine e Historia del Arte desde hace más de 30 años en la Universidad Nacional de Mar del Plata (Unmdp). Para la década del 70, el teatro independiente de la ciudad había asumido un papel determinante en la historia política de Mar del Plata.

La historia del teatro independiente de Mar del Plata comenzó en la década del 60 con la fundación primero de la Organización Cultural Atlántica y luego, con la Comedia Marplatense, proscripta durante la última dictadura Cívico Militar y repuesta en el año 2014. Hoy, un pedido de nueva puesta en funcionamiento revive el espíritu de aquel proyecto del recordado Gregorio Nachman (Buenos Aires 24/02/1930 - Mar del Plata 19/06/1976 Detenido desaparecido).

“Uno tiene que seguir aunque sufra”, repetía el fundador de la Comedia Marplatense (sancionada en 1964 por la ordenanza 2337/64) Gregorio Nachmann. El hombre que había creado el teatro independiente en Mar del Plata fue el primero en la ciudad en hablar de la violencia de género en el teatro, cuando en 1968 montó su obra “Los prójimos”.

Hasta 1976, la Comedia Marplatense presentó títulos como “El avión negro", una sátira sobre la reacción de los medios de comunicación ante el posible regreso del general Juan Domingo Perón a la Argentina; "Un despido corriente", una obra que reflejaba la lucha de clases y la conveniencia del desempleo como medio disciplinador, y "Juan Palmieri", una pieza que reivindicaba a un guerrillero tupamaro. Por la puesta en escena de estos títulos, el director de la Comedia quedó en la mira de las autoridades en una época donde se consideraba que había obras que “no encuadraban dentro de los valores de la moral cristiana, la tradición nacional y la dignidad del ser argentino”.

Nachman desapareció en vísperas del Día del Padre, el 19 de junio de 1976 e ingresó en 1984 en el listado de detenidos desaparecidos de la Conadep, con el legajo 870. Según la reconstrucción que pudieron hacer en base a testimonios de sus compañeros de cautiverio, Nachmann estuvo en los centros clandestinos de detención Puente 12 y el Pozo de Banfield y hubo quienes aseguraron haberlo visto también en el CCD Cuatrerismo - Brigada Güemes. En 2019 sus hijos declararon en el juicio por delitos de lesa humanidad cometidos en Subzona 15, el centro de detención ilegal “La Cueva” y la Base Naval. Hasta hoy, el cuerpo del artista no fue identificado.

Treinta años más tarde, en su homenaje, el gobierno de Gustavo Pulti instaló en una emotiva sesión del Honorable Concejo Deliberante que contó, en su etapa debate, entre otras personalidades con la presencia de Alejandra Darín, por entonces presidenta de la Asociación Argentina de Actores. La Comedia funcionó durante dos temporadas y retomaba el espíritu inicial de la vieja Comedia de Nachman de llevar el teatro a los barrios de la ciudad.

Tal como informó en su momento 0223, la creación de la Comedia Municipal de Mar del Plata Nachman-Conti fue aprobada por unanimidad y tenía la finalidad de promover, asistir, desarrollar y fomentar la actividad teatral en el Partido de General Pueyrredon.

Héctor Rosso fue uno de los principales oradores durante la sanción de la nueva Comedia Municipal

“Es una oportunidad histórica -dijo el concejal Rosso, quien defendió el proyecto impulsado por el Departamento Ejecutivo- porque nos da también la posibilidad de contar con un cuerpo de actores marplatenses que puedan difundir en los distintos escenarios de la ciudad y del país, obras de autores locales y nacionales; es un aporte invalorable para los marplatenses”.

La ordenanza contempla el llamado a concurso público anual de proyectos con la finalidad de seleccionar a los integrantes de la Comedia Municipal, a fin de poder ser evaluados por un jurado compuesto por el secretario de Cultura, un representante de la Asociación Argentina de Actores, un representante del Consejo Municipal de Cultura y un representante de Argentores.

Trasel cierre de los programas culturales del gobierno de Carlos Arroyo,, los artistas salieron a la calle

“No tengo nada bueno para recordar, ahora que lo pienso”, dice en diálogo con 0223 Graciela Spinelli, primera directora de la repuesta Comedia Municipal, que ganó el concurso con la presentación de la obra “En Familia” de Florencio Sánchez. Es que, según recuerda, Spinelli se vio limitada por la cantidad de actores que podía seleccionar (la ordenancza establecía que el cuerpo de actores debía ser de seis personas) y por lo que califica como “desconocimiento y burocracia”. En palabras de la artista: “No se contempló la escenografía, ni la música original. Fue una buena iniciativa, pero no fue bien ejecutada”.

La repuesta Comedia Municipal, que estaba integrada por Mariano Chiarenza, Paula Esteve, Agustina Falcón, Sergio Hernández, Pablo Milei, Macarena Riesco, Ana López Suárez y Jerónimo Soler giró por los barrios durante un año. Luego, con el cambio de gobierno y el “plan secreto de austeridad” de Carlos Arroyo (Cambiemos), la Comedia dejó de funcionar.

Diez años más tarde, en el mes en el que se conmemoran los 50 años de la última Dictadura Cívico Militar, el bloque de concejales de Acción Marplatense- Movimiento Derecho al Futuro presentó en el HCD un proyecto para reactivar la Comedia Municipal, considerando que la ordenanza que crea la Comedia Municipal es el resultado de un proceso de construcción colectiva que se trabajó conjuntamente con el sector cultural, dándole a la voz de sus protagonistas la importancia correspondiente y que el abandono de la Comedia Municipal silencia esas voces y da cuenta de un desinterés por las políticas culturales en la ciudad, perjudicando a marplatenses y batanenses.