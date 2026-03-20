Regresa un ícono de los 90: la famosa marca que vuelve a la Argentina y planea abrir locales

La reconocida firma europea Mango confirmó su ambicioso plan de desembarco para recuperar el terreno perdido en el mercado nacional tras su salida en 2003. El regreso de este gigante del "fast-fashion" se producirá mediante un acuerdo estratégico con la empresa local Grimoldi, que operará la franquicia bajo la denominación MNG. Esta jugada comercial marca un hito en el retail argentino de 2026, señalando una apertura económica que vuelve a atraer a los principales jugadores de la moda global. La expectativa entre los consumidores es alta ante la promesa de una oferta renovada que combinará tendencia europea con precios competitivos.

Cuál es el proyecto de Mango para volver a la Argentina

El cronograma oficial de aperturas contempla la inauguración de cinco tiendas exclusivas durante los próximos cinco años, comenzando con un local insignia en septiembre. Según fuentes del sector, los primeros puntos de venta físicos estarán ubicados en centros comerciales de gran escala como Alto Palermo, DOT y Rosario. El plan de inversión anual rondará los 2,5 millones de dólares, destinados tanto al montaje de las nuevas sucursales como al abastecimiento de mercadería importada de última temporada. La apuesta busca diversificar el negocio textil en el país, ofreciendo colecciones completas para hombres y mujeres que no se veían hace décadas.

Mango tiene más de 2.900 puntos de venta mundiales.

La propuesta estética de la marca ibérica integra el diseño mediterráneo con una logística de distribución ágil que caracteriza a sus más de 2.900 puntos de venta mundiales. Además de la indumentaria urbana, el catálogo incluirá una línea de calzado y accesorios que competirá directamente en el segmento de marcas premium accesibles. El lanzamiento estará acompañado por una fuerte plataforma de ventas online y promociones bancarias diseñadas para captar al público joven que busca vanguardia internacional. Para muchos, este retorno representa una señal clara de reactivación en el consumo de productos que marcaron a toda una generación de argentinos.

Grimoldi destacó que esta incorporación permite a la compañía consolidarse como un operador de marcas globales, ampliando su cartera más allá del calzado tradicional. Los productos que llegarán a las vidrieras locales serán 100% importados, garantizando la misma calidad y estilo que la firma ofrece en las principales capitales de la moda. Con 18.000 empleados a nivel global, el regreso de Mango a las pasarelas rioplatenses es uno de los movimientos empresariales más comentados.