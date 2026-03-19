Denunció que su papá había abusado a su hija y la Justicia no hizo nada: le disparó ella y la condenaron

La Cámara del Crimen de Villa Dolores condenó a Claudia Roxana Cejas Pérez, de 34 años, por intentar matar a su padre hace un año en Traslasierra. La mujer le habría disparado al papá después de descubrir que había abusado a su hija, de 4 años.

Cejas Pérez fue condenada a cinco años y cuatro meses de prisión por el delito de homicidio calificado por el vínculo en grado de tentativa y por tenencia de arma de fuego. Se resolvió con el voto de cuatro jurados populares y dos jueces técnicos, que acreditaron la autoría del ataque, pero contemplaron el contexto planteado por la defensa.

La mujer confesó durante el juicio que había disparado contra su padre y explicó los motivos que la llevaron a hacerlo. Según su relato, tomó la decisión después de ver la inacción de la Justicia. "Ya había hecho una denuncia cuando mi hija tenía 2 años y no tuve respuesta. Me sentí sola”, declaró Cejas Pérez.

En su testimonio describió el momento de los hechos. Contó que fue hasta el domicilio del hombre y lo increpó por lo ocurrido, pero como él no le respondía comenzó a golpearlo. Antes de irse y llamar a la Policía, vio cómo el padre intentaba levantarse: “Me asusté y efectué el disparo”.

El episodio que relató ocurrió durante la madrugada del 5 de marzo del 2025 en una vivienda del barrio Brochero. El caso generó conmoción en toda la región de Traslasierra por el contexto de violencia y de abuso intrafamiliar. Desde entonces la mujer se encontraba detenida.