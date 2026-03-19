Denunció que su papá había abusado a su hija y la Justicia no hizo nada: le disparó ella y la condenaron
"Me sentí sola”, declaró la madre de la menor de edad durante el juicio que la acusó por el delito de tentativa de homicidio.
Por Redacción 0223
PARA 0223
La Cámara del Crimen de Villa Dolores condenó a Claudia Roxana Cejas Pérez, de 34 años, por intentar matar a su padre hace un año en Traslasierra. La mujer le habría disparado al papá después de descubrir que había abusado a su hija, de 4 años.
Cejas Pérez fue condenada a cinco años y cuatro meses de prisión por el delito de homicidio calificado por el vínculo en grado de tentativa y por tenencia de arma de fuego. Se resolvió con el voto de cuatro jurados populares y dos jueces técnicos, que acreditaron la autoría del ataque, pero contemplaron el contexto planteado por la defensa.
La mujer confesó durante el juicio que había disparado contra su padre y explicó los motivos que la llevaron a hacerlo. Según su relato, tomó la decisión después de ver la inacción de la Justicia. "Ya había hecho una denuncia cuando mi hija tenía 2 años y no tuve respuesta. Me sentí sola”, declaró Cejas Pérez.
En su testimonio describió el momento de los hechos. Contó que fue hasta el domicilio del hombre y lo increpó por lo ocurrido, pero como él no le respondía comenzó a golpearlo. Antes de irse y llamar a la Policía, vio cómo el padre intentaba levantarse: “Me asusté y efectué el disparo”.
El episodio que relató ocurrió durante la madrugada del 5 de marzo del 2025 en una vivienda del barrio Brochero. El caso generó conmoción en toda la región de Traslasierra por el contexto de violencia y de abuso intrafamiliar. Desde entonces la mujer se encontraba detenida.
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