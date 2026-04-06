Volvió un ícono de los 90: la marca que todos usaban y regresó a la Argentina

Volvió un ícono de la industria nacional que marcó a fuego las décadas de los 70, 80 y 90 en cada rincón de la Argentina. Las zapatillas Flecha, famosas por su lona resistente y su clásica puntera de goma, regresan al mercado de la mano de una ambiciosa apuesta empresarial. La marca que llegó a fabricar un millón de pares mensuales busca recuperar su mística histórica adaptándose a las exigencias del consumidor actual. El relanzamiento promete despertar la nostalgia de varias generaciones que crecieron utilizando este calzado para el colegio, el deporte y la vida cotidiana.

El nuevo plan de negocios contempla una modernización total en los procesos de fabricación para competir con los gigantes internacionales del sector. A diferencia del antiguo método de PVC inyectado, las nuevas versiones se producen con caucho vulcanizado, garantizando una mayor durabilidad y confort. La producción se concentra actualmente en la provincia de Tucumán, reafirmando el compromiso con el empleo local y la identidad de un producto de origen nacional. Con diseños renovados y materiales disruptivos, la firma busca posicionarse nuevamente como un emblema del diseño y la manufactura argentina.

La empresa expandió sus productos y también vende indumentaria.

El legado de las zapatillas, desde el Beto Alonso hasta las Malvinas

La historia de estas zapatillas está repleta de hitos culturales, desde programas de radio dedicados a la juventud hasta anécdotas en estadios internacionales. Se recuerda especialmente el episodio donde una figura del fútbol como el Beto Alonso utilizó estas lonas para jugar un partido amistoso en Estados Unidos debido a las condiciones del terreno. También forman parte de la memoria colectiva por haber integrado el equipo de descanso de los soldados durante el conflicto de Malvinas. Esa carga simbólica es el motor principal para este regreso que pretende transformar a la marca en un objeto de deseo contemporáneo.

El objetivo a corto plazo es quintuplicar la producción anual para abastecer la creciente demanda de un público que valora lo retro y lo auténtico. Además del calzado, el proyecto incluye el desembarco en el rubro de la indumentaria, un terreno inexplorado para la marca en sus más de sesenta años de vida. Los nuevos modelos mantienen la esencia de la "puntera serrucho", pero incorporan colores y texturas que atraen tanto a nostálgicos como a las nuevas capas de jóvenes.