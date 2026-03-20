Sin fecha precisa ni testigos: qué se sabe del crimen a golpes del barrio Florentino Ameghino

Sin fecha exacta de muerte, sin causa certificada en el informe de autopsia preliminar y sin datos certeros por parte de los vecinos con los que no tenía mucha relación, la investigación por el crimen de Pedro Daniel Montero en su casa del barrio Florentino Ameghino comenzó más que complicada y no registra avances significativos.

El cuerpo del hombre de 67 años fue hallado por personal policial el lunes a la madrugada debajo de chapas y otros elementos que acumulaba en la parte posterior del inmueble ubicado en 25 de Mayo al 10.500 tras el aviso que dieron algunos familiares que no habían tenido contacto durante un par de semanas: el informe preliminar de autopsia estableció que la muerte se produjo entre una semana y diez días antes del hallazgo.

Estaba en estado de descomposición.

El otro dato relevante de esa operación fueron las fracturas que sufrió en el cráneo y las costillas que habrían derivado en su deceso. Si bien en uno de los estudios practicados se sospechó de la existencia de una herida de arma de fuego, por el estado de avanzada descomposición del cuerpo, la falta de restos balísticos en el cuerpo o su hallazgo en la vivienda impiden confirmarlo.

El hallazgo de los restos se dio en el comienzo del turno de la Unidad Funcional de Instrucción N°1 por lo que la fiscal Florencia Salas solicitó las primeras actuaciones al personal de la comisaria sexta. Más allá de esa tarea, personal del Gabinete de Homicidios lleva adelante otras laboras para intentar establecer lo sucedido.

“La falta de data precisa de la muerte, de contacto diario con vecinos o familiares ya marcan un inconveniente para el análisis de las cámaras de seguridad que pueden hallarse en la zona” confió una fuente cercana a la investigación.