En Guido, el gobierno bonaerense impulsa políticas juveniles con más recursos

Los materiales entregados por el gobierno bonaerense en el partido de General Guido.

El gobierno de la provincia de Buenos Aires avanza con políticas de acompañamiento juvenil en el interior bonaerense y, en ese marco, el municipio de General Guido fue escenario de una nueva entrega de equipamiento destinada a fortalecer el programa Envión.

La actividad fue encabezada por la directora provincial de Juventudes, Ayelén López, junto a la responsable del programa, Carolina Schmukler, quienes visitaron el distrito acompañadas por el intendente Carlos Rocha.

Durante la jornada, se concretó la entrega de equipamiento para las dos sedes de Envión que funcionan en Guido. Los recursos incluyeron tecnología, electrodomésticos, mobiliario, materiales de librería y kits didácticos, destinados a más de 160 jóvenes que participan activamente del programa en el distrito.

Autoridades del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad bonaerense a su paso por Guido.

Más herramientas para la inclusión

Desde la Provincia destacaron que la iniciativa forma parte del programa Fortalecer Envión, impulsado por el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, a cargo de Andrés Larroque, con el objetivo de acompañar a municipios donde ya funciona esta política pública.

En ese sentido, López subrayó que la decisión del gobernador Axel Kicillof apunta a seguir ampliando el alcance del programa, brindando más herramientas y oportunidades a jóvenes de entre 12 y 21 años. Además, remarcó el rol de las sedes como espacios de contención, aprendizaje y construcción de proyectos de vida.

Jóvenes del programa Envíon en Guido.

Un programa en crecimiento

Actualmente, Envión cuenta con más de 600 sedes en toda la provincia y alcanza a unos 78 mil destinatarios. En los últimos años, la iniciativa duplicó su presencia territorial, ampliando tanto la cantidad de espacios como de jóvenes participantes.

A través del programa Fortalecer Envión, lanzado en 2025, se destinan recursos para mejorar el equipamiento de las sedes y sostener talleres en diversas áreas como cocina, rap, barbería, streaming, huerta y deportes, entre otras propuestas.

La política busca fortalecer la inclusión social, educativa y laboral de adolescentes y jóvenes en situación de vulnerabilidad, promoviendo su participación en la comunidad y generando herramientas para su desarrollo personal.

Asimismo, el programa contempla la formación de tutores juveniles, quienes cumplen un rol clave como referentes y nexo entre los participantes y los equipos técnicos, en una estrategia que articula el trabajo del Estado con organizaciones sociales y actores del sector privado.