Kicillof inauguró una escuela secundaria y cuestionó el ajuste nacional en educación

Kicillof durante su discurso en Villa Gesell este viernes, al inaugurar un nuevo edificio escolar.

De recorrida por el sudeste bonaerense, tras su paso por Tandil, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó este viernes la inauguración del nuevo edificio de la escuela secundaria N°5 en Villa Gesell, en un acto del que también participaron autoridades provinciales y municipales.

Durante la actividad, el mandatario bonaerense destacó el contexto en el que se concretó la obra y sostuvo que “con un Gobierno nacional que está aplicando un ajuste feroz sobre la educación, la obra pública y las provincias, inaugurar este edificio escolar tiene para nosotros un valor mucho mayor”.

Kicillof y el resto de las autoridades al presentar la nueva escuela.

Edificio educativo N°310 desde la asunción de Kicillof

Kicillof remarcó además que el establecimiento forma parte del plan de infraestructura educativa que impulsa la provincia. “Es el número 310 que ponemos en funcionamiento en la provincia de Buenos Aires y viene a ratificar nuestro compromiso de seguir invirtiendo para que todos los pibes y las pibas puedan estudiar”, afirmó.

El nuevo edificio fue construido a partir de una inversión de 1.785 millones de pesos, financiada a través de la CAF - Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe. Cuenta con seis aulas, sala multimedios, sala de profesores, SUM, dependencias administrativas y patio.

Una de las seis nuevas aulas para la educación secundaria de Villa Gesell.

La obra permitirá que 378 estudiantes dejen de compartir instalaciones con la Escuela Primaria N°1 y dispongan de un espacio propio para el desarrollo de sus actividades educativas. Además, en el edificio funcionará la Escuela Profesional de Guardavidas del CEF N°150.

El establecimiento contará además con un “aula virtual”, un proyecto impulsado por la Asociación Civil Amigos Solidarios del Banco Provincia que permite conectar instituciones educativas mediante aulas tecnológicas para desarrollar actividades pedagógicas conjuntas.

Críticas renovadas contra Milei

En su discurso, el gobernador también hizo referencia a la situación económica y su impacto en la región. “Sabemos que nuestra sociedad está padeciendo las consecuencias de las políticas económicas de Milei. Aquí en Villa Gesell, como en toda la costa bonaerense, hemos atravesado una temporada de verano con muchos menos turistas que en años anteriores”, señaló.

En ese marco, agregó: “Los negocios no dan más y el consumo interno está destruido porque no hay ningún tipo de protección del empleo y la producción nacional”.

Antes de finalizar la jornada, el mandatario bonaerense volvió a destacar el rol del Estado en materia social. “Cuando vuelvan a hablarnos de la libertad, sepamos que no se trata de pagar y que se salven los que puedan, sino de garantizar que todos y todas tengan acceso a la educación, a la salud y al trabajo”, concluyó.